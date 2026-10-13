Amanece en el Hospital General el lunes con misa al aire libre

La Pastoral de la Vida de la Diócesis de Saltillo realizó una misa con reliquias en las inmediaciones del Hospital General.

La mañana de este lunes se celebró una misa al aire libre en las inmediaciones del Hospital General de Saltillo, donde fieles católicos se reunieron para participar en una jornada de oración acompañada por las reliquias de San Carlo Acutis y San José Sánchez del Río, conocido popularmente como “Joselito”. La ceremonia reunió a creyentes en este punto de la capital coahuilense como parte de las actividades religiosas de la Pastoral de la Vida.

Ambos santos representan ejemplos de fe para las nuevas generaciones. Carlo Acutis, un joven italiano que destacó por acercar la religión a través de la tecnología, y José Sánchez del Río, mártir mexicano que murió a los 14 años durante la Guerra Cristera, son presentados por la Iglesia católica como referentes de convicción, entrega y compromiso espiritual para niños y jóvenes.

La celebración también se enmarca en las actividades de oración que impulsa la Pastoral de la Vida de la Diócesis de Saltillo, entre ellas la campaña “40 Días por la Vida”, que convoca a voluntarios a orar por la protección de la vida y el fin del aborto. Con este tipo de encuentros, los participantes buscan fortalecer sus creencias y acercar a más personas, especialmente a los jóvenes, a la práctica de la fe católica.