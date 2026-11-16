Canacintra Coahuila Sureste advierte que el incremento de las tarifas de transporte se suma a los costos laborales, energéticos y arancelarios

Empresas industriales de Coahuila enfrentan incrementos de entre 10 y 15 por ciento en determinadas tarifas de transporte de carga, una presión adicional que se suma al encarecimiento de la mano de obra, los energéticos y los efectos de los aranceles sobre las cadenas de suministro.

Arturo Reveles, presidente de Canacintra Coahuila Sureste, señaló que ha tenido conocimiento de ajustes en servicios de transporte de aproximadamente 10, 12 y hasta 15 por ciento, relacionados con el aumento de los costos de operación que enfrentan los transportistas.

Logística representa hasta el 15 por ciento de los costos

Explicó que la logística puede representar alrededor del 5 al 15 por ciento de los costos de una empresa industrial, dependiendo de la ubicación de sus proveedores, los insumos que utiliza y los mercados a los que dirige sus productos.

Las plantas que importan componentes desde Asia o reciben materiales del centro del país pueden enfrentar gastos distintos a los de aquellas que concentran sus operaciones de importación y exportación en la frontera de Nuevo Laredo.

El dirigente advirtió que el transporte de carga también enfrenta presiones derivadas de la reducción gradual de la jornada laboral, debido a la necesidad de adaptar los horarios de los operadores y mantener el cumplimiento de los tiempos de entrega exigidos por sus clientes.

Inseguridad en carreteras suma presión al transporte

A estas condiciones se suman los robos y las extorsiones en carreteras del país, particularmente en rutas que atraviesan el Estado de México, Querétaro, Puebla y Veracruz, donde el sector ha identificado problemas de inseguridad.

Reveles consideró necesario que las autoridades atiendan estos delitos para evitar mayores afectaciones a los transportistas y permitir que las empresas concentren sus esfuerzos en mejorar la productividad y eficiencia de sus operaciones.

El presidente de Canacintra advirtió que la acumulación de incrementos en transporte, salarios y energéticos, junto con las presiones arancelarias, podría debilitar las ventajas competitivas de México para atraer inversiones.

Aunque destacó que Coahuila mantiene condiciones favorables de seguridad y estabilidad laboral, señaló que estas fortalezas deben acompañarse de costos de operación competitivos para conservar el atractivo de la entidad ante nuevas inversiones industriales.