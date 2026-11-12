Alza de cemento y acero podría encarecer nuevas obras en Coahuila

El funcionario explicó que, hasta el momento, los proyectos que se encuentran en ejecución no han registrado afectaciones por aumentos en los materiales

Los posibles incrementos en los precios del cemento y el acero durante diciembre de 2026 y enero de 2027 podrían elevar los costos de las nuevas obras de infraestructura en Coahuila, advirtió el secretario de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad, Miguel Ángel Algara Acosta.

El funcionario explicó que, hasta el momento, los proyectos que se encuentran en ejecución no han registrado afectaciones por aumentos en los materiales, debido a que cuentan con contratos previamente formalizados que establecen las condiciones de construcción.

Precios de materiales podrían modificar presupuestos de 2027

Sin embargo, señaló que los ajustes de precios que habitualmente se presentan al cierre e inicio de año podrían modificar los presupuestos de las obras que se contraten durante 2027, principalmente por el comportamiento de dos de los insumos más utilizados en la industria de la construcción.

Algara Acosta indicó que será necesario conocer los nuevos precios del cemento y el acero para determinar el impacto que podrían tener en los costos de ejecución de los próximos proyectos carreteros y de infraestructura urbana.

Modernización de Puerta 4 contempla 100 millones de pesos

Entre las nuevas obras estatales destacó la modernización del acceso conocido como Puerta 4, en Monclova, que contempla una inversión aproximada de 100 millones de pesos y donde ya comenzaron las labores preliminares de limpieza, retiro de vegetación y adecuación del área de intervención.

Respecto a una posible ampliación del bulevar Nazario Ortiz Garza hasta la salida a Torreón, el secretario consideró que se trataría de un proyecto importante para mejorar la movilidad en Saltillo, aunque no anunció una fecha de inicio ni una inversión autorizada.