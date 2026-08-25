Alumnos que lleguen a Coahuila podrán incorporarse a una escuela

Servicios Regionales informó que ubicarán a estudiantes sin plantel por mudanza, regreso de ciudad o trabajo de sus familias.

Los estudiantes que lleguen a Coahuila por un cambio de domicilio, regresen de otra ciudad o se trasladen junto con sus familias por motivos laborales podrán ser incorporados a una escuela aun cuando el ciclo escolar ya haya comenzado, informó Malu Rodríguez, coordinadora estatal de Servicios Regionales.

Explicó que las oficinas regionales cuentan con un sistema para detectar espacios disponibles y ofrecer alternativas a las familias que todavía no tengan plantel asignado.

“Si no tiene escuela porque cambiaron de domicilio, porque regresaron de otra ciudad, rápidamente se les atiende y se les ubica en la escuela”, señaló.

Rodríguez indicó que la movilidad de familias por cuestiones de trabajo genera cambios constantes en la matrícula, por lo que las autoridades educativas mantienen este mecanismo activo durante todo el año.

“Impacta, pero siempre estamos listos para ello. Estamos buscando siempre un lugar, les damos varias opciones y los acompañamos hasta que logramos que el alumno quede en una escuela”, explicó.

Aclaró que este apoyo no estará limitado al periodo previo al inicio de clases, sino que continuará disponible para quienes lleguen posteriormente a la entidad.

De cara al nuevo ciclo escolar, los directores ya comenzaron a acudir a los planteles y se desarrollan labores de limpieza, revisión y preparación de instalaciones, además de los Consejos Técnicos previos al regreso de los estudiantes.

Rodríguez señaló que en Coahuila se prepara el retorno de más de un millón de alumnos, considerando los diferentes niveles educativos, aunque algunas escuelas particulares y planteles de educación superior ya iniciaron actividades.

La funcionaria reconoció que desde hace varios años se observa una disminución gradual en el número de estudiantes, fenómeno que relacionó principalmente con una reducción en los nacimientos.

Precisó que las cifras definitivas de matrícula todavía se encuentran en proceso de cierre.

En cuanto a las condiciones físicas de las escuelas, indicó que los reportes recibidos a través de las oficinas regionales son canalizados de manera inmediata a las áreas correspondientes, entre ellas infraestructura educativa y planeación, para atender las necesidades antes o durante el ciclo escolar.

La prioridad, agregó, será que ningún alumno quede fuera del sistema educativo por haber cambiado de residencia o por incorporarse a Coahuila después de las fechas ordinarias de inscripción.