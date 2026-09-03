Alumnos no regresan a clases por techo dañado en Frontera

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El inicio del ciclo escolar encontró cerrada a la Escuela Américas Unidas, ubicada en la colonia Occidental de Frontera, debido al riesgo que representa una estructura deteriorada del techo en el área cívica del plantel. La situación mantiene en incertidumbre a las familias, quienes desconocen cuándo podrán regresar los estudiantes a las aulas.

Carlos Ramos, padre de familia y padrastro de uno de los alumnos, explicó que las autoridades educativas no han establecido una fecha para reanudar las clases presenciales. Señaló que previamente se les informó que será necesario retirar la estructura dañada antes de permitir nuevamente el ingreso de estudiantes y personal.

Ramos indicó que la problemática no es reciente, pues padres de familia habían advertido desde hace aproximadamente un año o año y medio sobre las condiciones del techo. Sin embargo, hasta ahora únicamente han recibido información relacionada con la programación de trabajos de infraestructura educativa, sin que se les haya precisado cuándo comenzará la intervención.

Techo dañado obliga a mantener cerrada la escuela

El padre de familia consideró que no debe permitirse el regreso de los alumnos mientras permanezca instalada la estructura que representa un posible peligro. Explicó que la prioridad debe ser retirar el techo deteriorado y posteriormente determinar las condiciones necesarias para que la comunidad escolar pueda regresar de manera segura.

La suspensión de actividades presenciales también genera complicaciones para las familias, particularmente para quienes deben cumplir con sus horarios laborales. Mientras se resuelve la situación, los estudiantes podrían continuar con actividades a distancia, aunque los padres demandan una solución definitiva que permita normalizar las clases en el plantel.

A esta problemática se suma la presencia de maleza en diferentes áreas de la escuela. Ramos señaló que algunos padres han recibido solicitudes para participar en labores de limpieza, situación que ha generado inconformidad debido a que muchas familias tienen trabajos y otras responsabilidades que dificultan acudir al plantel.

Padres exigen fecha para los trabajos

Ramos destacó que el suministro eléctrico ya fue restablecido en la escuela luego de que el plantel sufrió un robo. Reconoció la intervención del Ayuntamiento de Frontera para solucionar este problema y señaló que actualmente la falta de electricidad ya no representa el principal obstáculo para el funcionamiento de la institución.

Ahora, dijo, la preocupación central está relacionada con el estado de la estructura del techo y la ausencia de una fecha concreta para su retiro. Los padres de familia esperan que las autoridades de educación e infraestructura establezcan un calendario de trabajos y comuniquen con claridad cuándo podrán regresar los alumnos.

El entrevistado también expresó inconformidad por algunas situaciones derivadas de la comunicación entre padres y personal docente. Consideró que cualquier diferencia interna debe mantenerse al margen de la necesidad de atender las condiciones físicas del plantel y garantizar que los estudiantes puedan recibir clases en un espacio seguro.

Por el momento, la Escuela Américas Unidas permanece sin actividades presenciales mientras se determina el procedimiento para retirar la estructura señalada como riesgosa. Los padres de familia esperan que la autoridad correspondiente acelere la atención del problema y proporcione una fecha definida para el regreso de los estudiantes a las aulas.