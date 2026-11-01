Alumnos del Tec Saltillo aceptan diálogo, pero siguen exigencias

Aseguran que participarán en las negociaciones con las autoridades del instituto, pero advierten que su pliego petitorio requiere una revisión jurídica

Estudiantes del Instituto Tecnológico de Saltillo que mantienen bloqueado el bulevar Venustiano Carranza aseguraron que están dispuestos a participar en las mesas de diálogo convocadas por las autoridades educativas, pero rechazaron apresurar la elaboración de su pliego petitorio, al considerar que necesitan revisar sus demandas para evitar acuerdos que posteriormente no se cumplan.

Estudiantes del Tecnológico de Saltillo aceptan mesas de diálogo

La postura surge después de que la dirección del plantel anunciara una convocatoria para sostener reuniones el jueves 5 y viernes 6 de noviembre.

Los manifestantes señalaron que existe disposición para negociar, aunque consideran necesario corregir aspectos jurídicos y precisar algunas de las peticiones antes de presentar un documento definitivo.

Los representantes estudiantiles explicaron que buscan evitar una situación similar a la ocurrida hace tres años, cuando, según su versión, las negociaciones anteriores no ofrecieron las respuestas esperadas.

Indicaron que algunos documentos relacionados con sus demandas ya fueron entregados, pero todavía no han sido firmados debido a las observaciones que mantienen.

Respecto a las declaraciones de la directora del Tecnológico de Saltillo, Ania Guadalupe Sánchez Ruiz, sobre las posibles afectaciones académicas, los estudiantes rechazaron que el movimiento implique necesariamente la pérdida del semestre.

Aseguraron que algunos profesores continúan impartiendo clases en línea y que se han realizado actividades académicas, incluidas graduaciones.

También cuestionaron los trabajos de mantenimiento efectuados en el plantel. Como ejemplo, mencionaron la reparación de unos sanitarios que, según denunciaron, permanecieron fuera de servicio durante aproximadamente mes y medio y cuya solución consideran insuficiente.

Sin fecha definida para liberar el bulevar Venustiano Carranza

Sobre el bloqueo del bulevar Venustiano Carranza, los manifestantes reconocieron las afectaciones que ocasionan a automovilistas, trabajadores y estudiantes de otros planteles.

Ofrecieron una disculpa a la ciudadanía y solicitaron comprensión, al sostener que anteriormente intentaron resolver sus inconformidades mediante mecanismos internos sin obtener los resultados esperados.

Aclararon que no existe una fecha definida para liberar la vialidad y que la decisión dependerá del avance de las negociaciones.

Incluso señalaron que el retiro del bloqueo podría ocurrir antes de las reuniones programadas, aunque tampoco descartaron mantener la protesta si no encuentran respuestas satisfactorias.

Los estudiantes reconocieron que la presencia física de participantes ha disminuido durante el periodo de descanso, pero afirmaron que continúan recibiendo respaldo a través de redes sociales.

Asimismo, rechazaron cualquier vinculación partidista y aseguraron que sus demandas responden exclusivamente a inquietudes de la comunidad estudiantil.

Las mesas de diálogo convocadas para el 5 y 6 de noviembre representan una nueva oportunidad de negociación, mientras persiste el cierre de una de las principales arterias viales de Saltillo y continúa pendiente la presentación de un pliego petitorio definitivo.