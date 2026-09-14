Alumnos de Saltillo logran segundo lugar nacional en robótica

Los estudiantes habían conseguido su pase a la etapa nacional desde el pasado 12 de junio, durante la competencia regional celebrada en Torreón

Alumnos de la academia de robótica REK México, con sede en Saltillo, participaron este 11 y 12 de septiembre en la Competencia Nacional World Robot Olympiad, realizada en Orizaba, Veracruz, donde uno de los equipos consiguió el segundo lugar de su categoría.

La delegación saltillense estuvo integrada por cinco equipos de estudiantes de primaria y secundaria, quienes compitieron contra más de 20 representativos provenientes de distintas partes del país.

Norteños del Norte obtiene el segundo lugar

El equipo Norteños del Norte, conformado por Ámbar Constanza López Cueto y Rodrigo Maycotte Hernández, alcanzó el segundo lugar con un prototipo diseñado para apoyar a productores del campo en la extracción de aguamiel de maguey.

Los estudiantes habían conseguido su pase a la etapa nacional desde el pasado 12 de junio, durante la competencia regional celebrada en Torreón.

Robótica inspirada en la cultura mexicana

Como parte de la temática de este año, denominada “Los robots se encuentran en la cultura”, los participantes desarrollaron proyectos que combinaron programación, ingeniería y elementos de las tradiciones mexicanas.

Entre las propuestas presentadas estuvo Novachispa, de Alondra Saraí Martínez Galindo e Ivana Ailen Zertuche Pérez, con un sistema para pintar esculturas y objetos utilizando propiedades del mucílago del nopal.

Pixelbrijes, integrado por Pedro Javier Treviño Castañeda y Ana Victoria Torres Ramos, diseñó un prototipo para apoyar a artesanos en la coloración de alebrijes mediante grana cochinilla.

Por su parte, Añelitos, conformado por Nelly Castañeda de León, Regina Castañeda Rodríguez y Renata Castañeda Rodríguez, desarrolló un proyecto para pigmentar vestidos de muñecas Lele utilizando añil.

El equipo Arqueodynamixs, integrado por Iker Eduardo Castañeda Rodríguez, Juan Ramón De León Castañeda y Luis Campos Rivera, presentó un sistema robótico destinado a la búsqueda y recuperación de artefactos y fósiles.

Los equipos fueron preparados por los entrenadores Natalia Pérez de Jesús y Sadrach Alberto Kal ell Solís Campos.

Cinthya Anahí Rodríguez Carrillo, directora académica de REK México, destacó que la participación busca acercar a niñas, niños y adolescentes al desarrollo tecnológico mediante proyectos que también recuperen elementos culturales y productivos de México.