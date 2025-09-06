Alumnos de Saltillo competirán por México en concurso de robótica

Estudiantes de la Escuela Secundaria Dora Madero participarán en una competencia internacional que se llevará a cabo en Panamá el próximo mes de octubre

Estudiantes de la Escuela Secundaria General Número 20 Dora Madero obtuvieron el quinto lugar en un concurso de robótica con Legos, lo que les abrió la oportunidad de participar en una competencia internacional que se llevará a cabo en Panamá el próximo mes de octubre.

Los maestros de la institución expresaron su satisfacción por el desempeño de los alumnos, destacando que esta experiencia no solo representa un logro académico, sino también la posibilidad de que la escuela, Saltillo y México tengan presencia en un evento de carácter internacional.

El profesor Juan Carlos Martínez, asesor del equipo, comentó que este resultado es fruto de meses de preparación: “Los muchachos trabajaron después de clases, incluso fines de semana, porque sabían que este reto era importante. Su disciplina y entusiasmo los llevaron hasta aquí”.

Por su parte, la alumna Mariana López, integrante del equipo, compartió la emoción que vive el grupo: “Nunca imaginamos que íbamos a llegar tan lejos. Cuando anunciaron que podíamos ir a Panamá, todos gritamos de felicidad. Es un sueño hecho realidad”.

Otro de los estudiantes, Luis Fernando García, destacó que este logro lo motiva a seguir estudiando ciencia y tecnología: “Yo quiero ser ingeniero en robótica y esto me da la certeza de que sí puedo lograrlo. Vamos a dar lo mejor de nosotros en Panamá”.

Los padres de familia también expresaron su orgullo. La señora Patricia Hernández, mamá de una de las participantes, señaló: “Es un orgullo enorme ver a nuestros hijos triunfar. Han demostrado que con esfuerzo y apoyo de sus maestros se pueden alcanzar metas muy grandes”.

La delegación se prepara intensamente para la competencia con el objetivo de poner en alto el nombre de su institución y continuar desarrollando sus habilidades en ciencia y tecnología. Además, maestros y estudiantes coincidieron en que este tipo de experiencias fortalecen la confianza de los jóvenes y los impulsan a soñar en grande.