Alumnos de primaria tendrán evaluación diagnóstica en septiembre

Con esa información, los maestros podrán definir qué contenidos deberán repasarse antes de avanzar con los nuevos aprendizajes del ciclo

Los estudiantes de primaria tendrán su primera evaluación diagnóstica del ciclo escolar 2026-2027 los días 10 y 11 de septiembre, después de una primera semana enfocada en integración, repaso y reforzamiento de contenidos.

Carlos Chávez Coronel informó que en la Zona Escolar 112 se acordó dedicar los primeros días del ciclo a que los alumnos retomen conocimientos del grado anterior y se adapten nuevamente al trabajo en el aula.

“La primera semana será de reforzamiento y de integración, para ver algunos contenidos que hay que reforzar y también integrar a los alumnos con el maestro y con sus compañeros”, explicó.

Evaluación medirá los conocimientos del ciclo anterior

A partir de la segunda semana comenzará el trabajo regular con contenidos y posteriormente se aplicará la evaluación diagnóstica.

El examen permitirá medir qué tanto recuerdan los estudiantes de los temas vistos durante el ciclo anterior y detectar cuáles requieren mayor atención.

“La evaluación diagnóstica son los contenidos que se vieron en el ciclo anterior para que de ahí partan los maestros y tengan un panorama de los contenidos más bajos para reforzarlos”, señaló.

Los resultados serán concentrados por la Secretaría de Educación y servirán como referencia para que cada docente ajuste su planeación didáctica de acuerdo con las necesidades reales del grupo.

Chávez Coronel explicó que la evaluación también genera un resultado para cada alumno, aunque su principal función será identificar fortalezas y rezagos, más que funcionar como un examen ordinario de calificación.

Con esa información, los maestros podrán definir qué contenidos deberán repasarse antes de avanzar con los nuevos aprendizajes del ciclo.

Recomiendan repasar antes del regreso a clases

También recomendó a los padres de familia apoyar durante los últimos días previos al regreso a clases con ejercicios sencillos de lectura, escritura y matemáticas, para que los alumnos no regresen “en ceros” después del periodo vacacional.

La primera semana, por tanto, no estará enfocada únicamente en avanzar temas nuevos, sino en recuperar aprendizajes, integrar a los grupos y preparar a los estudiantes para la evaluación diagnóstica del 10 y 11 de septiembre.