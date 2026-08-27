Alumnos de Coahuila podrán asistir a clases sin uniforme

Autoridades educativas aclararon que el uniforme no es obligatorio y pidieron a las escuelas dar tiempo a las familias para adquirirlo

Autoridades educativas aclararon que el uso del uniforme escolar no es obligatorio en Coahuila, por lo que ningún alumno debería quedar condicionado en su ingreso o permanencia en clases por no contar todavía con las prendas correspondientes.

Martha Elena López Galván, supervisora de la Zona Escolar 112 de Ramos Arizpe, explicó que, aunque los planteles promueven su utilización, los directores deben mantener tolerancia con las familias que aún no han podido adquirirlo.

“Normativamente, el uniforme no es obligatorio”, señaló.

La supervisora indicó que existen casos en los que los padres no cuentan de inmediato con los recursos para comprar todas las prendas, por lo que las escuelas deben permitir un periodo razonable para completar el uniforme.

“Los directores saben que como servidores públicos corresponde tratar con respeto y con tolerancia tanto a los alumnos como a los padres de familia”, explicó.

Esta flexibilidad aplica principalmente para niñas y niños que pasan de preescolar a primaria, así como para estudiantes que llegan de otros planteles y todavía no cuentan con el uniforme de su nueva escuela.

“Hay que darles ese espacio, esa tolerancia para que se acoplen”, señaló.

Aunque no es obligatorio, López Galván destacó que el uniforme sí cumple una función de identidad escolar y puede facilitar la identificación de los estudiantes cuando se trasladan solos entre su casa y el plantel.

Explicó que, si ocurre algún incidente en la vía pública, el uniforme permite que otras personas identifiquen rápidamente a qué escuela pertenece el menor y puedan dar aviso.

También consideró que su uso fortalece el sentido de pertenencia entre los alumnos.

“No se hace desde el punto de vista de controlar la conducta; es parte de la identidad y del orgullo de pertenecer a un plantel escolar”, afirmó.

La recomendación para las familias es adquirirlo conforme sus posibilidades económicas lo permitan, pero sin que la falta temporal de uniforme se convierta en un impedimento para que los estudiantes asistan a clases desde el inicio del ciclo escolar en Coahuila.