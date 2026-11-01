Altar monumental cubre de flores las escalinatas de Santa Anita

Leticia Rodarte Rangel, señaló que la afluencia observada durante la inauguración refleja el creciente interés por las actividades

Las escalinatas del barrio Santa Anita dejaron de ser únicamente un camino entre las viviendas para convertirse en un enorme altar dedicado a quienes ya murieron. Cientos de fotografías, flores de cempasúchil, veladoras y ofrendas cubren sus peldaños, en una instalación que reúne recuerdos familiares y tradiciones del Día de Muertos.

Desde lo alto, el montaje parece un río de luces moradas y anaranjadas que desciende entre las casas del antiguo barrio. El papel picado atraviesa las calles, mientras visitantes de distintas edades recorren las escaleras y se detienen frente a los retratos que forman parte del homenaje.

Más de 70 vecinos y colectivos participaron en la ofrenda

La ofrenda, denominada Homenaje a nuestros fieles difuntos , fue inaugurada la noche del viernes 30 de octubre como parte del Festival Ánimas del Desierto 2026. En su elaboración participaron más de 70 vecinos e integrantes de colectivos, quienes contribuyeron con fotografías, elementos decorativos y trabajos artesanales.

Entre las figuras que acompañan el recorrido destacan catrinas, catrines, cruces ornamentadas, calaveras y mariposas. En la parte superior se levanta un arco de flores con el nombre de Santa Anita, mientras un tendedero de tejidos multicolores da cuenta del trabajo colectivo que hizo posible la instalación.

El altar también incluye un homenaje al fotoperiodista saltillense Oliverio del Ángel, cuya memoria fue incorporada a esta celebración por habitantes del barrio. Su recuerdo se suma al de las familias que encontraron en las escalinatas un espacio para rendir tributo a sus seres queridos.

Destacan participación comunitaria en el Festival Ánimas del Desierto

La secretaria de Cultura de Coahuila, Leticia Rodarte Rangel, señaló que la afluencia observada durante la inauguración refleja el creciente interés por las actividades del Festival Ánimas del Desierto. Destacó la participación de artistas locales, tejedoras, colectivos y vecinos en la elaboración de las instalaciones, aunque precisó que todavía no se cuenta con una cifra definitiva de visitantes.

Altar y pabellón gastronómico estarán abiertos hasta el 2 de noviembre

La celebración se extiende a la calle Escobedo, entre Mina y Acuña, donde se instaló el Pabellón de Cocineras Tradicionales, un espacio dedicado a la gastronomía regional que permanecerá abierto hasta el lunes 2 de noviembre, de las 18:00 a las 22:00 horas.

El altar monumental podrá visitarse hasta ese mismo lunes, cuando se conmemora el Día de Muertos.