Altar de Muertos exhibirá calavera gigante de cuatro toneladas

La comunidad podrá participar con fotografías de familiares fallecidos y donaciones de materiales para el Altar de Muertos, que ocupará los 304 escalones.

Una calavera monumental de aproximadamente cuatro toneladas será una de las principales atracciones del Magno Altar de Muertos que se instalará en los 304 escalones del Parque Las Maravillas, en Saltillo, como parte del Festival Ánimas del Desierto, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

La escultura fue creada por la artista originaria de Torreón, Paulina González Gutiérrez, y formará parte de un montaje que abarcará 165.10 metros lineales de la escalinata del parque, donde se colocarán miles de veladoras, papel picado y otros elementos tradicionales del Día de Muertos.

Ivonne Orozco, impulsora del proyecto, informó que el acceso al festival será completamente gratuito y que este año Torreón participará como municipio invitado, con actividades culturales y una muestra gastronómica.

La organizadora destacó que en ediciones anteriores se han encendido más de dos mil veladoras y que para este año se contempla ampliar la cantidad de luces que formarán parte del altar monumental.

Como parte de los preparativos, se convocó a la ciudadanía a donar velas en vaso limonero y papel picado de plástico, materiales que serán utilizados en la decoración de la escalinata y los espacios destinados a las actividades del festival.

Las familias también podrán llevar copias de fotografías de sus seres queridos fallecidos para integrarlas al altar y participar en el homenaje colectivo que busca preservar la memoria de quienes han perdido la vida.

El programa incluirá presentaciones de música y danza en vivo, además de actividades culturales y gastronómicas durante los tres días del festival.

Juan Ramón Cárdenas Cantú, presidente del Patronato Promotor del Parque Las Maravillas, señaló que el propósito es convertir este espacio público en un punto de encuentro para las familias y promover las expresiones culturales relacionadas con las tradiciones mexicanas.

Las personas interesadas en donar materiales podrán coordinar su entrega mediante las redes sociales de Las Delicias de mi General, mientras que la programación de actividades estará disponible en la página oficial del Parque Las Maravillas.