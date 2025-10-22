Allende, marcado por tragedia, busca ser referente de Coahuila

Miguel Moncada, juez nacional de parrilleros, dio a conocer que visitará Allende junto con otros expertos para calificar este esperado evento gastronómico

El municipio de Allende, conocido por un trágico episodio en su historia reciente, busca ahora dejar atrás el dolor y proyectarse como un referente positivo en el estado. En esta nueva etapa, la localidad será sede de un concurso nacional de parrilleros que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

Miguel Moncada, juez nacional de parrilleros, dio a conocer que visitará Allende junto con otros expertos para calificar este esperado evento gastronómico.

Destacó la importancia de que un municipio como Allende apueste por actividades familiares y de integración social, utilizando la cultura culinaria como motor de reconstrucción y orgullo comunitario.

El concurso busca atraer a visitantes de distintas partes del estado y del país, y todos los detalles ya están disponibles en redes sociales. La participación ciudadana y el ambiente festivo buscan enviar un mensaje claro: Allende está de pie, con la mirada puesta en el futuro y decidido a escribir una nueva historia.