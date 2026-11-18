Uno de los principales sitios de recepción será la Casa de Nuestra Señora de San Juan, localizada en la parroquia del Verbo Encarnado

La Iglesia católica de la Región Centro de Coahuila alista instalaciones y recursos para brindar refugio, alimentación, ropa y servicios médicos a los integrantes de la caravana migrante “Dios con Nosotros”. Su llegada a esta zona se calcula en un plazo aproximado de tres semanas, con una movilización que podría reunir a cerca de cinco mil personas.

El padre Paulo Alfonso Sánchez Valencia, coordinador de las Pastorales del Migrante y de Derechos Humanos de la Diócesis de Saltillo, explicó que existe comunicación permanente con la Red Zona Norte de Casas del Migrante para conocer los avances del contingente. Los reportes de seguimiento ubicaban al grupo en las proximidades de Arriaga, Chiapas, antes de continuar su desplazamiento hacia el norte.

La movilización presenta constantes cambios en su composición, debido a que sus integrantes se separan y vuelven a concentrarse durante el recorrido. Algunos consiguen trasladarse en vehículos particulares, autobuses o tráileres, mientras otros avanzan a pie o solicitan transporte a particulares. Además, no todos tienen previsto cruzar por el mismo punto fronterizo, pues algunos buscan llegar por Tamaulipas, otros por Chihuahua y otros por Sonora.

Ante esta situación, la Iglesia calcula que podría proporcionar asistencia hasta a 500 personas, aunque la capacidad inicial de los espacios habilitados se encuentra entre 330 y 400 lugares. La infraestructura disponible se complementará con otros inmuebles si el número de migrantes que llegue a la Región Centro supera las previsiones.

Casas del migrante preparan espacios y colectas de apoyo

Uno de los principales sitios de recepción será la Casa de Nuestra Señora de San Juan, localizada en la parroquia del Verbo Encarnado. Este inmueble dispone de colchonetas y condiciones para alojar aproximadamente entre 80 y 100 personas, mientras que la capilla de San Juan de los Lagos será utilizada para ampliar la cobertura del servicio.

En las instalaciones de esta capilla pueden acomodarse entre 250 y 300 migrantes adicionales. Sánchez Valencia destacó que la preparación de ambos espacios ha recibido apoyo de los ayuntamientos de Monclova y Frontera, encabezados por Carlos Villarreal Feria y Sari Pérez Cantú, respectivamente.

En paralelo, las pastorales comenzaron a reunir provisiones para garantizar alimentos durante la estancia de los viajeros. La reciente jornada del Día Mundial de los Pobres permitió reunir despensas con productos de primera necesidad, que serán destinadas a preparar comidas para quienes lleguen a los refugios.

Ahora, la prioridad de la campaña de donaciones será reunir prendas para enfrentar las bajas temperaturas. La solicitud incluye chamarras, calcetines y ropa interior para adultos y menores de edad, debido a que dentro del contingente también se desplazan familias con niños. El sacerdote señaló que todavía desconocen cuántos menores integran la movilización.

Migrantes presentan lesiones y enfrentan riesgos durante el recorrido

Las condiciones físicas de quienes participan en la caravana también representan una preocupación para la Iglesia. Durante el seguimiento de su desplazamiento detectaron personas con heridas en los pies, laceraciones y luxaciones, algunas de ellas antes de alcanzar Arriaga, Chiapas.

Para atender estas necesidades, las pastorales buscan incorporar médicos de la Región Centro y organizar servicios básicos de salud en coordinación con las instalaciones parroquiales. El propósito es proporcionar asistencia a quienes lleguen con lesiones o padecimientos derivados de las condiciones del recorrido.

Otro aspecto que preocupa a la Iglesia es la seguridad de los migrantes y el respeto a sus derechos humanos durante su tránsito por territorio mexicano. Sánchez Valencia advirtió sobre los riesgos de extorsiones, agresiones y malos tratos, además de la falta de atención adecuada por parte de algunas instituciones hacia personas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

El coordinador pastoral relacionó estas preocupaciones con el contexto político y económico que rodea al fenómeno migratorio. Señaló que las presiones del gobierno estadounidense sobre México pueden repercutir en las decisiones institucionales y en las condiciones de atención que reciben quienes atraviesan el país.

Como antecedente, el gobierno de Chiapas ofreció alternativas laborales a los integrantes de la caravana mediante un programa de empleo temporal. Sin embargo, de acuerdo con el seguimiento de las organizaciones que acompañan su desplazamiento, los migrantes rechazaron esa propuesta porque su intención es atravesar México y continuar hacia la frontera con Estados Unidos.

La labor de las casas de asistencia consiste en proporcionar alojamiento, comida y atención médica básica, además de procurar que los migrantes reciban un trato digno durante su estancia. La Iglesia mantendrá el monitoreo del contingente mediante la Red Zona Norte para ajustar sus preparativos conforme avance la movilización.

Mientras se aproxima la fecha estimada de llegada, las pastorales mantienen abierta la convocatoria para recibir donaciones de alimentos, chamarras, calcetines y ropa interior. Los apoyos serán destinados a hombres, mujeres y niños que requieran asistencia durante su paso por la Región Centro de Coahuila.