Alistan protestas si falla la subasta de activos de AHMSA

Empleados de Altos Hornos de México advierten medidas extremas ante la falta de acuerdos para concretar la venta de activos.

Trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) advirtieron que preparan acciones de protesta, incluyendo el posible cierre de carreteras y del puente internacional, en caso de que la subasta de los activos esenciales de la empresa vuelva a fracasar.

Julián Torres Ávalos, representante de trabajadores y acreedores laborales, señaló que existe esperanza de que la empresa sea vendida, aunque reconoció que no hay confianza plena debido a los obstáculos planteados por acreedores garantizados.

Explicó que la preocupación principal es que alguno de esos acreedores se niegue a firmar los acuerdos necesarios, lo que impediría concretar la operación.

El dirigente afirmó que los trabajadores ya acordaron prepararse para un escenario adverso y definir medidas de resistencia si la subasta no se concreta.

Sostuvo que no están dispuestos a permanecer pasivos porque consideran que el proceso se ha prolongado demasiado y la situación económica de miles de familias se ha vuelto insostenible.

Torres Ávalos indicó que entre las opciones analizadas se encuentran cierres carreteros y manifestaciones en distintos puntos del país.

Añadió que esperan no llegar a medidas extremas, pero insistió en que un nuevo aplazamiento sería inaceptable para los trabajadores, quienes llevan años esperando el pago de sus derechos laborales.

Crece desconfianza hacia el proceso de subasta

El representante laboral relacionó esta postura con la oposición expresada recientemente por acreedores garantizados, entre ellos Cargill y Banco Afirme, a diversos procedimientos impulsados por la sindicatura. Considero que esas diferencias aumentan el riesgo de que la subasta no se lleve a cabo en la fecha prevista.

De acuerdo con información del concurso mercantil, AHMSA y Minosa acumulan pasivos superiores a 61 mil millones de pesos.

La venta de los activos esenciales es considerada el principal mecanismo para obtener recursos destinados al pago de trabajadores y demás acreedores.

Torres Ávalos señaló que cada parte involucrada defiende sus propios intereses y describió la disputa como una lucha desigual. Comentó que los acreedores garantizados cuentan con amplios recursos económicos, mientras que los trabajadores enfrentan una situación de vulnerabilidad tras años sin empleo estable ni pagos completos.

Revisan lista laboral publicada por el juzgado

Respecto a la lista de trabajadores publicada por el juzgado, el dirigente dijo que hasta ahora no han recibido reportes formales de personas a quienes se les hayan descontado años de antigüedad. Explicó que algunos casos corresponden a periodos eventuales o incapacidades, tiempos que legalmente no siempre generan antigüedad computable.

Aseguró que el grupo está orientando a los trabajadores para que revisen personalmente su información y, en caso de detectar inconsistencias, soliciten aclaraciones ante la empresa y las instancias correspondientes.

Defensores federales regresarán el 24 de agosto

Torres Ávalos informó además que los defensores públicos federales asignados para representar a los trabajadores se encuentran de vacaciones y regresarán el próximo 24 de agosto. Indicó que ya solicitaron una reunión en la Ciudad de México para conocer la estrategia jurídica y el apoyo disponible para la defensa de los derechos laborales.

Señaló que, una vez que los defensores se reincorporen, buscarán reunirse de inmediato con ellos debido a que faltan pocas semanas para la fecha prevista de la subasta. Reiteró que los trabajadores utilizarán todos los recursos legales y de organización disponibles para proteger sus derechos y exigir una solución definitiva al conflicto de AHMSA.