Alistan panteones en Saltillo y piden evitar la música

Con operativos de limpieza y vigilancia, el Municipio exhorta a los visitantes a mantener un ambiente tranquilo en las visitas.

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Con miras a las celebraciones del próximo 2 de noviembre, el municipio de Saltillo comenzó los preparativos y labores de limpieza en los panteones locales, además de emitir recomendaciones para quienes acudirán a visitar a sus seres queridos. Aníbal Soberón Rodríguez, director de Servicios Primarios, informó que se busca mantener estos espacios en buenas condiciones y garantizar una convivencia ordenada durante las jornadas de mayor afluencia.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar llevar grupos musicales o bocinas a los camposantos, con la intención de respetar a las familias que acuden a recordar a sus difuntos. El funcionario señaló que se trata de una medida para procurar que todos puedan realizar sus visitas con tranquilidad, pues no todas las personas desean escuchar música mientras permanecen en estos lugares.

Soberón Rodríguez recordó que el Reglamento de Panteones contempla disposiciones para el uso de equipos de sonido y la presencia de agrupaciones musicales, actividades que requieren permisos específicos. Por ello, las autoridades municipales exhortaron a la ciudadanía a atender las indicaciones y contribuir a que las visitas por el Día de Muertos transcurran con respeto y sin afectar a los demás asistentes.