Alistan organización de la carrera 'Todo México Salvando Vidas'

A tan solo siete días de que se realice la carrera “Todo México Salvando Vidas”, la Cruz Roja Mexicana invitó a la ciudadanía a participar en este evento que combina deporte y solidaridad.

De acuerdo con la institución, los boletos pueden adquirirse en el Hospital de la Cruz Roja, por la entrada ubicada en el área del estacionamiento.

La actividad busca fomentar la participación comunitaria y al mismo tiempo apoyar las labores humanitarias de la Cruz Roja, por lo que se espera la asistencia de corredores y familias que se sumen a esta causa.

La carrera se llevará a cabo en diferentes puntos del país de manera simultánea, con la finalidad de fortalecer los programas de atención y rescate que realiza la institución.