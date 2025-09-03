Info 7 Logo
VIE 14 FEB
30°

Coahuila

Alistan organización de la carrera 'Todo México Salvando Vidas'

Por: Tyler Collazo

02 Septiembre 2025, 15:24

Compartir

La carrera se llevará a cabo en diferentes puntos del país de manera simultánea, con la finalidad de fortalecer los programas de atención y rescate

Alistan organización de la carrera 'Todo México Salvando Vidas'

A tan solo siete días de que se realice la carrera “Todo México Salvando Vidas”, la Cruz Roja Mexicana invitó a la ciudadanía a participar en este evento que combina deporte y solidaridad.

De acuerdo con la institución, los boletos pueden adquirirse en el Hospital de la Cruz Roja, por la entrada ubicada en el área del estacionamiento.

WhatsApp Image 2025-09-02 at 3.07.30 PM.jpeg

La actividad busca fomentar la participación comunitaria y al mismo tiempo apoyar las labores humanitarias de la Cruz Roja, por lo que se espera la asistencia de corredores y familias que se sumen a esta causa.

La carrera se llevará a cabo en diferentes puntos del país de manera simultánea, con la finalidad de fortalecer los programas de atención y rescate que realiza la institución.

Comentarios