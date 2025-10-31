Alistan operativos de Halloween y Día de Muertos en Saltillo

El comisionado, Miguel Garza, informó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz, se desplegarán 200 elementos, 30 patrullas y 18 motocicletas

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo anunció la implementación de operativos especiales de seguridad y vialidad con motivo de las celebraciones de Halloween, Día de Muertos y el desfile Xantolum

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix informó que, por instrucciones del alcalde Javier Díaz González, se desplegarán 200 elementos, 30 patrullas y 18 motocicletas, además de cadetes de la Academia de Policía, para vigilar calles, parques y plazas públicas durante la noche del 31 de octubre. Asimismo, el Centro de Control y Comando (C2) supervisará la ciudad mediante más de 800 cámaras de videovigilancia.

Para el sábado 1 y domingo 2 de noviembre, se realizarán operativos viales en los panteones San Esteban, Santiago, Santo Cristo, Arcángel y Los Pinos*, de 7:00 de la mañana a 6:00 de la tarde, a fin de mantener el orden y la seguridad de los visitantes.

En cuanto al desfile Xantolum, que iniciará el sábado a las 17:00 horas, se anunció el cierre temporal del bulevar Venustiano Carranza —desde Periférico Luis Echeverría hasta Presidente Cárdenas— y de la calle Allende, conforme avance el contingente.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a manejar con precaución, respetar las indicaciones de Tránsito y reportar cualquier emergencia al teléfono 844-414-11-14 o al Chat Bot de Seguridad 844-893-09-09