Alistan nueva red de monitoreo de calidad del aire en Coahuila

Las lluvias recientes han mejorado la calidad del aire en Saltillo, aunque se mantiene el reforzamiento del sistema de monitoreo

Las lluvias registradas durante los últimos meses han contribuido a mantener mejores condiciones de calidad del aire en Saltillo, aunque Coahuila continuará reforzando su sistema de monitoreo para identificar con mayor precisión episodios de contaminación y tomar decisiones regionales, informó la secretaria de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza.

La funcionaria explicó que desde el año pasado se trabaja con una red de microsensores, cuyos datos han permitido ubicar los puntos donde posteriormente deberán instalarse equipos de monitoreo que cumplan con la normatividad correspondiente.

“Tenemos datos que se generaron a través de una red de microsensores, de tal manera que con esto se han determinado los puntos en donde se tendrán que adquirir los monitoreos de redes que son normadas”, señaló.

Estens indicó que las precipitaciones han ayudado a disminuir temporalmente la presencia de contaminantes en el ambiente.

“Hemos estado bien en calidad del aire por las lluvias que hemos tenido. Eso de alguna manera lo mitiga y nos ha permitido tener buenos días”, explicó.

Sin embargo, aclaró que esta mejoría no elimina la necesidad de mantener acciones permanentes para medir y atender la contaminación atmosférica.

La Secretaría de Medio Ambiente también mantiene comunicación con Nuevo León y autoridades federales para desarrollar mecanismos de medición y atención que permitan abordar el problema desde una perspectiva regional.

“Estamos buscando también un mecanismo que como región lo podamos solventar de manera eficiente”, agregó. Estens no proporcionó en ese momento el número exacto de días durante el primer semestre en los que se registró mala o muy mala calidad del aire, al señalar que tendría que revisar el dato correspondiente.

La secretaria también destacó la importancia ambiental de la Sierra de Zapalinamé y sus alrededores para Saltillo, al señalar que esta zona funciona como una “fábrica natural de agua” debido a su papel en la captación e infiltración hacia el valle.

Añadió que la conservación de estos espacios no solamente tiene efectos en el abastecimiento de agua y el medio ambiente, sino también en el bienestar de la población, al considerar que el contacto con la naturaleza contribuye a la salud mental y a reducir condiciones de estrés.

Por ello, señaló que la protección de las áreas naturales debe mantenerse vinculada tanto con la conservación de recursos como con la calidad de vida de quienes habitan la Región Sureste.