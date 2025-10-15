Alistan nueva edición del Simposium de Mercadotecnia de la UAdeC

El Simposium tiene como objetivo generar un espacio de interacción entre la comunidad universitaria y los conferencistas, fomentando el intercambio de ideas

La Facultad de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Saltillo anunció la trigésima quinta edición de su tradicional Simposium de Mercadotecnia, un evento de gran relevancia académica que a lo largo de los años se ha consolidado como un espacio de aprendizaje, innovación y desarrollo profesional para los futuros mercadólogos.

El simposium es organizado de manera conjunta por directivos, docentes y alumnos del comité organizador, un equipo multidisciplinario integrado por estudiantes de diferentes semestres, quienes de manera voluntaria dedican tiempo y esfuerzo para dar vida a un proyecto que fortalece las habilidades de liderazgo, comunicación y trabajo en equipo.

“Formar parte del comité me ha permitido aprender cómo se gestiona un evento de gran magnitud y cómo se trabaja en conjunto para lograr resultados reales”, comentó Mariana Hernández, estudiante de séptimo semestre y parte del equipo de logística.

El Simposium de Mercadotecnia tiene como objetivo generar un espacio de interacción entre la comunidad universitaria y los conferencistas invitados, fomentando el intercambio de ideas y experiencias sobre temas actuales que impactan al mundo del marketing.

En esta edición, la temática principal será “Mind to Mind, Marketing for Life”, un concepto que —de acuerdo con los organizadores— busca transmitir que el marketing surge desde la mente, se conecta con las emociones y trasciende a lo largo de la vida.

“Este año quisimos enfocar el simposium en la parte más humana del marketing, aquella que conecta mente con mente y corazón con corazón”, explicó Diana López, presidenta del comité organizador.

El evento contará con una serie de conferencias magistrales impartidas por especialistas reconocidos a nivel nacional e internacional, quienes compartirán su experiencia sobre los retos, exigencias y oportunidades que enfrentan los profesionales del marketing digital, la publicidad, la logística, la producción de eventos, el emprendimiento y otras áreas estratégicas.

“Cada edición del simposium es una oportunidad para que nuestros estudiantes vean de cerca cómo la mercadotecnia evoluciona y se adapta a las nuevas generaciones y tecnologías”, señaló la Mtra. Laura Martínez, directora de la Facultad de Mercadotecnia.

Por su parte, algunos alumnos que han asistido a ediciones anteriores destacaron la importancia de este tipo de espacios.

“El simposium me ayudó a decidir hacia qué área de la mercadotecnia quería enfocar mi carrera”, compartió Carlos Vázquez, egresado de la generación 2022. “Escuchar a expertos te motiva a seguir preparándote y te muestra que hay muchas oportunidades fuera del aula”.

La trigésimo quinta edición del Simposium de Mercadotecnia “Mind to Mind, Marketing for Life” se llevará a cabo el jueves 30 de octubre del presente año, en el Aula Magna del Campus Arteaga.

La entrada será libre para la comunidad universitaria, y se espera la asistencia de estudiantes de distintas facultades, así como público interesado en el ámbito de la mercadotecnia y la comunicación.