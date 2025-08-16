Alistan ferias de empleo tras despidos en Daimler

La Secretaría del Trabajo de Coahuila prepara una serie de ferias para reubicar a trabajadores afectados por los recortes en Daimler Saltillo y Wrangler

La Secretaría del Trabajo de Coahuila prepara una serie de ferias y jornadas de empleo para reubicar a trabajadores afectados por los recortes en Daimler Saltillo y el cierre de plantas Wrangler en la región Laguna, anunció la titular de la dependencia, Nazira Zogbi Castro.

En el caso de Saltillo, la funcionaria informó que el próximo miércoles se realizará una feria con 1,200 vacantes y la participación de 38 empresas.

Destacó que este viernes en Torreón, se llevo a cabo una feria con 800 vacantes ofrecidas por 20 compañías.

Además, en las próximas semanas se organizarán dos jornadas de empleo con 300 vacantes en Sabinas y en municipios del norte del estado.

Zogbi Castro señaló que el objetivo es ofrecer alternativas inmediatas de colocación a quienes decidan reincorporarse al mercado laboral, además de garantizar que todos los trabajadores reciban las prestaciones y derechos que les corresponden por ley.

Detalló que, en el caso de los despidos en Daimler, entre 80% y 90% de los empleados ya han sido reubicados, principalmente en parques industriales de Derramadero.

Sobre el cierre de operaciones de Wrangler, la empresa matriz Kontoor Brands informó al Gobierno del Estado que, tras un análisis estratégico de capacidad y su cadena de suministro global, reubicará la producción que actualmente opera en la región Laguna hacia Bangladesh.

Esto incluye las plantas ubicadas en Torreón, Matamoros (Coyote), La Rosita (San Pedro de las Colonias) y otra en el mismo municipio.

La secretaria del Trabajo precisó que, de aquí a octubre, se estima que alrededor de 3,300 trabajadores serán dados de baja en dichas plantas, por lo que cada quincena se estarán implementando estrategias de vinculación laboral para agilizar su reinserción.

“Invitamos a todas las personas en esta situación a acercarse al Servicio Nacional de Empleo para conocer las opciones disponibles y reincorporarse lo más pronto posible a la vida productiva”, expresó.