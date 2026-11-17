Alistan entrega de ahorros y aguinaldos para maestros de Coahuila

Por: Antonio Herrera 16 Noviembre 2026, 19:52 Compartir

La dirigencia de la Sección 5 también reportó estar preparada para la distribución de estos beneficios, que representan uno de los ingresos más esperados

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Con la llegada de las últimas semanas del año, los trabajadores de la educación en Coahuila se preparan para recibir sus prestaciones económicas, entre ellas el ahorro y posteriormente el aguinaldo. Isela Liserio Luévano, dirigente de la Sección 38 del magisterio, informó que ya se encuentran listos para cumplir con estas entregas a los docentes. Secciones 38 y 5 preparan entrega de prestaciones De manera paralela, la dirigencia de la Sección 5 también reportó estar preparada para la distribución de estos beneficios, que representan uno de los ingresos más esperados por los trabajadores de la educación durante la temporada decembrina. Recomiendan administrar los recursos con responsabilidad Ante la cercanía de estos pagos, los representantes sindicales recomendaron a los maestros administrar con responsabilidad sus recursos y tomar precauciones para cuidar este importante respaldo económico, evitando gastos innecesarios y procurando que el dinero les permita afrontar los compromisos propios del cierre de año…