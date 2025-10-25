Alistan celebración del Festival Ánimas del Desierto 2025

Organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, el festival ofrecerá 10 días de música, arte, exposiciones, desfiles y tradiciones mexicanas

Saltillo se prepara para vivir una de sus celebraciones más emblemáticas con la llegada del Festival Ánimas del Desierto 2025, que se realizará del 28 de octubre al 6 de noviembre en 38 espacios de la ciudad, con la participación de 1,979 artistas y colectivos y un total de 71 actividades culturales.

Organizado por el Instituto Municipal de Cultura de Saltillo, el festival ofrecerá 10 días de música, arte, exposiciones, desfiles y tradiciones mexicanas en torno al Día de Muertos, consolidándose como una de las festividades más importantes del noreste del país.

El evento arrancará con el Festival Paso de la Mariposa “Monarca”, el sábado 25 de octubre a las 18:00 horas, con un desfile y actividades artísticas en el Centro Histórico, incluyendo el Callejón Santos Rojo, Paseo Capital, Plaza de Armas y Plaza de la Nueva Tlaxcala.

Entre las exposiciones más esperadas se encuentran las “Calaveras Saraperas”, instaladas del 28 de octubre al 6 de noviembre, una muestra escultórica inspirada en el tradicional sarape de Saltillo; así como “Sonríe con la Catrina”, que exhibirá catrinas monumentales en plazas y parques públicos.

El recorrido cultural incluirá también altares de muertos, talleres, presentaciones teatrales, danza folclórica, música tradicional y el montaje de “La Ofrenda”, en la que instituciones educativas y artistas locales rendirán homenaje a personajes representativos de la región.

Con una expectativa de más de 350 mil asistentes, el Festival Ánimas del Desierto 2025 busca fortalecer el orgullo, la identidad y la participación ciudadana en torno a una de las tradiciones más significativas de México.

El Instituto Municipal de Cultura invitó a la población a consultar la cartelera completa en sus redes sociales oficiales y participar en las actividades que, año con año, llenan de vida y color las calles de Saltillo.