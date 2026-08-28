Alistan campaña del Mes del Testamento en Coahuila

Unos 20 notarios atenderán inicialmente a habitantes de la Región Centro-Desierto, donde podrán elaborar su testamento a costo reducido

Durante septiembre, el Colegio de Notarios de la Región Centro de Coahuila participará en el programa nacional Mes del Testamento, mediante un esquema que permitirá a los ciudadanos elaborar este documento con un costo reducido y recibir asesoría para dejar en orden la distribución de sus bienes.

Bernardo Molina Heinrich, presidente del Colegio de Notarios de la Región Centro de Coahuila, informó que alrededor de 20 notarios participarán inicialmente en el programa y atenderán a ciudadanos de los municipios de la Región Centro-Desierto. Señaló que el número de profesionales podría incrementarse conforme avance la campaña.

Expuso que hay un gran interés del gobierno de Coahuila para llevar este programa anual, que dará certeza jurídica al patrimonio a heredera.

Testamento tendrá precio especial durante septiembre

Molina informó que el costo del testamento durante septiembre será de 2 mil pesos para los ciudadanos que participen en el programa. Las personas que cuenten con la tarjeta de Mejora Coahuila podrán acceder a un precio preferencial de mil 500 pesos.

El fedatario explicó que el precio representa una reducción importante respecto al costo ordinario de este tipo de instrumentos. Señaló que un testamento sencillo puede alcanzar aproximadamente entre 4 mil y 5 mil pesos, aunque el precio puede variar dependiendo de la complejidad del documento.

Detalló que existen testamentos que requieren mayor trabajo debido a la cantidad de bienes, legados u otras disposiciones establecidas por el interesado. Sin embargo, durante el Mes del Testamento los notarios participantes homologarán el costo para facilitar que un mayor número de ciudadanos pueda realizar el trámite.

El objetivo, dijo, es que la población aproveche el programa para ordenar jurídicamente su patrimonio y establecer con claridad quiénes serán los beneficiarios de los bienes. Esta previsión también puede contribuir a que inmuebles y otras propiedades mantengan mayor facilidad para ser transmitidos posteriormente.

Molina señaló que el Colegio de Notarios mantiene el compromiso de participar en programas de carácter social y trabajar coordinadamente con las autoridades estatales y municipales. Destacó que el interés es ampliar el acceso al testamento y llevar el beneficio a los distintos municipios de la Región Centro-Desierto.

Notarios atenderán a municipios de la región

El programa contará inicialmente con la participación de aproximadamente 20 notarios, quienes distribuirán la atención entre los municipios de la región. Molina consideró que esta cantidad permitirá atender la demanda inicial, aunque existe la posibilidad de que más profesionales se incorporen durante septiembre.

Explicó que no se estableció una meta específica de testamentos debido a que la participación ciudadana puede variar cada año. Sin embargo, el Colegio de Notarios espera que el mayor número posible de personas aproveche los precios especiales y la asesoría profesional disponible durante la campaña.

El presidente del organismo recordó que el testamento constituye uno de los instrumentos jurídicos de mayor importancia que puede formalizar una persona ante un notario. Su elaboración permite expresar legalmente la voluntad sobre el patrimonio y proporciona certeza a los beneficiarios.

El Mes del Testamento busca que este trámite deje de considerarse una gestión que solamente debe realizarse cuando existe una situación de riesgo o enfermedad. La campaña pretende fomentar una cultura de previsión patrimonial para que las familias tengan mayor certeza jurídica sobre sus bienes.