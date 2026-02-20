Alistan arranque del Hospital General Regional en Coahuila

Según ha trascendido, este hospital representará una inversión de más de $5,000 millones de pesos, y estará ubicado en un terreno donado por el Estado

A once meses de haber sido anunciado, este sábado finalmente se iniciará con la construcción del Hospital Regional de 260 camas, el cual ofrecerá 34 especialidades y beneficiará a más de 700 mil derechohabientes.

Al respecto, Ibáñez de la Rosa señaló que se espera la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, además del gobernador, Manolo Jiménez Salinas, para empezar con este proyecto que se estima que pueda quedar concluido en dos o tres años.

