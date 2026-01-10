Alistan apertura de plaza en la colonia Fidel Velázquez

El municipio de Ramos Arizpe busca reactivar la vida comunitaria en las colonias, fomentar el uso de espacios públicos y mejorar el entorno urbano

Las familias de la colonia Fidel Velázquez están cada vez más cerca de recuperar un espacio público renovado, luego de que el alcalde Tomás Gutiérrez Merino supervisó los trabajos de rehabilitación de la plaza del sector, donde la mayor parte de la obra ya está concluida y solo restan detalles finales para su apertura.

Durante el recorrido se observó que el espacio ya cuenta con juegos infantiles instalados, pasto sintético, mesas y bancas de concreto, banquetas terminadas y alumbrado público en funcionamiento, lo que permite visualizar cómo este lugar volverá a ser utilizado por niñas, niños, jóvenes y adultos.

El proyecto transformó por completo la plaza, incorporando una cancha de usos múltiples, áreas verdes rehabilitadas, gradas, mobiliario urbano y zonas pensadas para la convivencia, con el objetivo de que las familias tengan un sitio cercano, seguro y funcional para reunirse y realizar actividades recreativas.

Actualmente, las labores se concentran en trabajos de limpieza, ajustes finales y acabados, previo a que el espacio sea entregado formalmente a los vecinos.

Con esta intervención, el municipio busca reactivar la vida comunitaria en las colonias, fomentar el uso de espacios públicos y mejorar el entorno urbano, apostando por lugares que promuevan la convivencia, el deporte y la apropiación del espacio por parte de la ciudadanía.