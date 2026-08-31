Alista Torreón operativos para festividades de septiembre

Por: Irene Zapata 30 Agosto 2026, 08:38 Compartir

Autoridades señalaron que también se preparan a partir de esta semana cambios en algunas vialidades, derivados de las obras que están en proceso

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El alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció diversos operativos para las festividades de septiembre, incluyendo la inauguración de la feria y la ceremonia del grito, donde se presentará Alfredo Olivas. El edil anunció que la Feria de Torreón inicia este 4 de septiembre, lo que significa la implementación de un operativo de movilidad y seguridad, para lo que se desplegarán elementos de Seguridad Pública tanto del municipio como del estado. “Los eventos que habremos de tener en el mes de septiembre, inicia con la lectura del Bando Solemne y del Decreto 10/29 que menciona la elevación de Torreón al rango de ciudad, que será el martes 1 de septiembre, que será la sesión de Cabildo”, dijo Riquelme Solís. Agregó que a estos eventos se agrega la ceremonia del Grito de Independencia el 15 por la noche, y el desfile del 16. “Vamos a estar muy pendientes con la Secretaría de la Defensa Nacional, con los temas del uso de pirotecnia que se puedan dar dentro de los festejos patrios, y que en colaboración tendremos que trabajar”, apuntó. Riquelme señaló que también se preparan a partir de esta semana cambios en algunas vialidades, derivados de las obras que están en proceso dentro del municipio. “Este lunes se prevé el cambio de vialidades alternas dentro del avance de obras que se tiene y que requiere del cambio de algunas vialidades que serán ratificadas por Obras Públicas, Comunicación Social y el departamento de Vialidad”.