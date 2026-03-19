Alista Ramos Arizpe festejos por Semana Santa

El edil destacó que estas festividades también representan una oportunidad para detonar la actividad económica en las comunidades

El municipio de Ramos Arizpe anunció una amplia agenda de eventos para Semana Santa, que se desarrollará del 2 al 4 de abril en ejidos, congregaciones y comunidades rurales, con actividades tradicionales dirigidas a las familias.

Contemplan actividades tradicionales y convivencia familiar

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el programa contempla cabalgatas, rodeos, jaripeos, callejoneadas y bailes populares, con el objetivo de fortalecer la convivencia social y preservar las tradiciones en el municipio.

Detalló que las actividades se llevarán a cabo en comunidades como San Antonio de las Encinas, Santo Domingo, Fraustro, Paredón, San Ignacio y La Leona, donde se espera la participación de habitantes y visitantes durante el periodo vacacional.

Inician actividades el 2 de abril

El arranque de la agenda será el jueves 2 de abril con una cabalgata en San Antonio de las Encinas, mientras que el viernes 3 y sábado 4 de abril se concentrará la mayor cantidad de eventos, incluyendo rodeos infantiles y profesionales, así como presentaciones musicales y bailes en distintos ejidos.

El edil destacó que estas festividades también representan una oportunidad para detonar la actividad económica en las comunidades, ya que participan comerciantes, organizadores y familias de la región.

Esperan llegada de visitantes

Finalmente, señaló que durante estos días también se espera la llegada de visitantes y familias que radican fuera del municipio, lo que permitirá reforzar la vida social y comunitaria en Ramos Arizpe.