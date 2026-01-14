Alista Coahuila Policía especializada para carreteras

Esta agrupación se anuncia en medio de un recrudecimiento de delitos cometidos en carreteras en entidades vecinas como Zacatecas, San Luis Potosí y Chihuahua

El Fiscal Federico Fernández Montañez dijo que Coahuila contará este mismo año con un agrupamiento de la Policía Estatal especializado en vigilancia de carreteras, mismo que estará trabajando en coordinación con la Guardia Nacional, apoyando en materia de seguridad, vialidad y atención de emergencias.

“Este año se va a crear un agrupamiento nuevo en coordinación entre todas las instancias estatales, y coordinados con la Guardia Nacional, que es la encargada de los tramos carreteros federales en el estado, vamos juntos”.

Recordó que a principios de la década del 2000, existía un agrupamiento carretero, que desapareció con la reorganización de las corporaciones cuando estas se dividieron para atender delitos de alto impacto.

Fernández Montañez dijo que la nueva estructura de la Policía Estatal estará lista dentro de unos meses, y que contemplará tres agrupamientos, entre ellos el que se dedicará a la atención de las vías terrestres.

“Va a estar bien ese agrupamiento, es uno de tres que traemos, luego les platico de los demás… a mi me gustaría que estuviera dentro de los primeros 100 días, pero se me hace que nos vamos a tardar unos cuatro meses. “Es todo un equipo que se tiene que capacitar en temas de accidentes, de tránsito, de auxilio terrestre, no es cualquier elemento el que puede integrarse”, señaló.

