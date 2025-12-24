Alista Coahuila albergues para la temporada invernal

Ante el ingreso de los frentes fríos de la temporada que provocan el descenso considerable de temperaturas en distintas regiones de Coahuila, el Estado se encuentra preparado para atender a la población vulnerable durante el invierno, con más de 100 albergues habilitados y una capacidad conjunta superior a las 10,000 personas.
Aunque por el momento no se han registrado nevadas en Coahuila, sí se han presentado lluvias, y temperaturas de hasta 2 grados centígrados en zonas montañosas.
Por primera vez el 100% de los municipios de Coahuila cuenta con al menos un albergue habilitado para emergencias invernales, incluso en localidades con menor población como Nava, Jiménez e Hidalgo, a las que se les dotó de catres y colchonetas para garantizar condiciones mínimas de resguardo.
Por otro lado, en municipios de mayor concentración urbana, la infraestructura es más amplia, como en Saltillo con 15 albergues, en Arteaga nueve y en Ramos Arizpe 10.
Durante el invierno pasado, los albergues no fueron utilizados de manera prolongada, sino solo como espacios temporales para personas en tránsito, principalmente migrantes o viajeros que continuaban su camino al día siguiente.
Debido a ello, este año, la capacidad instalada permitirá responder ante cualquier eventualidad, ofreciendo no solo refugio, sino también alimentos, bebidas calientes y atención médica, gracias a la coordinación con los centros de salud.