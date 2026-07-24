Alista Azukere una canción inspirada en Saltillo

La banda terminó el video de su nuevo sencillo y adelantó que el tema rendirá homenaje a la capital coahuilense con una propuesta de alcance global

La agrupación Azukere anunció que ya concluyó la grabación de su nuevo video musical, el cual acompañará el primer sencillo de su próximo álbum. A través de redes sociales, los integrantes compartieron un adelanto del proyecto con varias imágenes de la producción y adelantaron que el estreno llegará en dos semanas a todas las plataformas digitales.

Aunque el contenido de la canción se mantiene en secreto, la banda dejó entrever que se trata de un tema inspirado en Saltillo, combinando sonidos influenciados por tendencias musicales internacionales con una letra que busca reflejar la identidad, las costumbres y el orgullo de la capital coahuilense.

La publicación despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes comenzaron a lanzar teorías sobre la temática del sencillo.

El mensaje estuvo acompañado de la frase: "Nuestro video musical del primer tema del álbum de Azukere está oficialmente terminado".

Hoy está disponible en todas las plataformas. ¿De qué creen que trate la canción?", generando expectativa entre sus seguidores. Con ello, la agrupación promete rendir homenaje a Saltillo mediante una propuesta fresca que mezcla un es