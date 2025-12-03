Alista alcalde de Ramos Arizpe informe con finanzas sólidas

El informe marcará el cierre formal del primer año de gestión, en un contexto de estabilidad financiera y mejora en los indicadores de seguridad

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, presentará su Primer Informe de Gobierno el próximo lunes 8 de diciembre a las 18:00 horas, en el Teatro de la Ciudad Eulalio Gutiérrez, donde expondrá los resultados del último año en materia de movilidad, seguridad, obra pública y apoyo comunitario.

El evento marcará el cierre formal del primer año de gestión, en un contexto de estabilidad financiera y mejora en los indicadores de seguridad.

De acuerdo con lo adelantado por el propio alcalde, el informe buscará mostrar de forma clara y accesible los proyectos más relevantes de la administración, entre ellos la Ruta Estudiantil, la operación de consultorios médicos municipales y la consolidación del C2 como punto de monitoreo y coordinación de seguridad.

Gutiérrez Merino subrayó que el gobierno municipal llega a este ejercicio de rendición de cuentas con trabajo activo durante diciembre, incluyendo posadas, eventos comunitarios y supervisión de servicios en barrios y colonias.

En el terreno financiero, Ramos Arizpe llega al informe con una mejor calificación crediticia luego de que la agencia HR Ratings elevó la nota del municipio de HR A+ a HR AA-, manteniendo Perspectiva Estable.

El reporte de la calificadora atribuye el avance a un balance primario positivo, reducción sostenida de pasivos y un uso responsable del gasto público, lo que fortalece la capacidad del municipio para enfrentar sus compromisos sin recurrir a nuevos niveles de endeudamiento.

La evaluación también destaca un esquema ordenado de administración, con disciplina presupuestal y aprovechamiento eficiente de los ingresos municipales.

Este desempeño se interpreta como una señal de confianza hacia la gestión encabezada por Tomás Gutiérrez Merino y se considera un factor clave para sostener inversiones en obras, servicios y programas locales, en una región que mantiene un crecimiento acelerado en actividad industrial y población.

En materia de seguridad, los reportes municipales indican una baja importante en delitos de alto impacto y faltas administrativas durante 2025.

Según las cifras disponibles, el robo a casa habitación disminuyó 60 por ciento, el robo de vehículo se redujo 62 por ciento y el homicidio doloso cayó también 60 por ciento, además de registrarse un año completo sin feminicidios.

Las autoridades locales atribuyen estos resultados al trabajo conjunto con el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y a la coordinación con corporaciones federales.

Durante las últimas semanas se han realizado recorridos simultáneos entre la Policía Municipal, la Policía del Estado y elementos de la Secretaría de Marina en colonias, escuelas y zonas de alta afluencia, como parte de una estrategia preventiva que busca reforzar la presencia institucional y la vigilancia en áreas urbanas y rurales.

El gobierno municipal sostiene que esta presencia en territorio ha sido decisiva para mejorar la percepción de seguridad entre la población.

De cara al informe del 8 de diciembre, la administración de Ramos Arizpe insiste en que la disciplina financiera, la coordinación en seguridad y los ajustes internos en nómina y gasto corriente han tenido como objetivo liberar más recursos para obras y programas dirigidos directamente a la ciudadanía.