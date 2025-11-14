Alinearán formación y oferta laboral por expansión automotriz

La funcionaria señaló que la demanda de empleo en 2025 dependerá del avance de los centros de trabajo actualmente en etapa de instalación o crecimiento

La secretaria del Trabajo en Coahuila, Nazira Zogbi Castro, anunció que las regiones Centro y Carbonífera del Estado atraviesan un proceso de ajuste económico y laboral para responder al crecimiento industrial previsto para 2025, impulsado por la llegada de nuevas empresas del sector automotriz que requerirán personal con mayor nivel de especialización.

Zogbi Castro afirmó que el gobernador Manolo Jiménez Salinas tiene plenamente identificadas las necesidades de la región y destacó que el propósito central es reforzar su papel como una zona altamente productiva, respaldada por trabajadores capacitados y competitivos.

“Todas nuestras acciones buscan fortalecer el capital humano que ha caracterizado a esta región durante años”, sostuvo.

La funcionaria señaló que la demanda de empleo en 2025 dependerá del avance de los centros de trabajo actualmente en etapa de instalación o crecimiento.

Explicó que, una vez que las empresas definan sus requerimientos, se activará la bolsa de trabajo estatal, donde ya se encuentran registrados los buscadores de empleo que han participado en ferias, jornadas laborales y procesos de reclutamiento. “Serán los primeros en recibir llamadas”, añadió.

Evaluarán cierre de año para proyectar vacantes de 2025

Zogbi Castro indicó que será necesario esperar el cierre del presente año para analizar el comportamiento del mercado laboral y definir cuántas oportunidades podrán generarse a partir del primer trimestre de 2025. Sin embargo, adelantó que diversas compañías han anticipado que incrementarán su contratación al inicio del próximo año.

Ajustes educativos ante transformación industrial

Sobre el ámbito académico, la secretaria del Trabajo subrayó que el proceso de modernización industrial exige actualizar la oferta educativa en colaboración con universidades y tecnológicos de la región.

Recordó que, aunque históricamente la zona se ha orientado a la metalmecánica, las nuevas inversiones requieren perfiles especializados en el ramo automotriz y en áreas tecnológicas avanzadas.

Entre las carreras prioritarias mencionó mecatrónica, inteligencia artificial y disciplinas tecnológicas fortalecidas mediante el convenio firmado recientemente con Siemens, además de competencias adicionales como inglés, informática y habilidades digitales, indispensables para cumplir con los procesos productivos de las empresas que llegarán o ampliarán operaciones.

Zogbi Castro reiteró que el Gobierno del Estado trabaja para que la formación educativa evolucione al mismo ritmo que el crecimiento industrial, garantizando que la mano de obra local sea la primera en ocupar los empleos que la región demandará en 2025.