Alianzas del PAN se definirán el próximo 30 de enero

Será hasta el 30 de enero que el Partido Acción Nacional (PAN) en Coahuila defina si va a participar en alianza para el proceso electoral de este año, dijo el coordinador de la facción parlamentaria de ese partido en el Congreso del Estado, Gerardo Aguado Gómez.

“Según lo que estableció el Tribunal (Electoral) hace algunas semanas, se tiene hasta el día 30 de enero para definir y o suscribir convenios de coalición electoral, estamos a la espera de los partidos políticos, pero yo espero que en las próximas semanas estén decidiendo cuál va a ser la ruta de cara al proceso electoral de este año”.

Dijo que mientras llega esa definición, a poco más de dos semanas de que expire el plazo, el Comité Directivo Estatal (CDE) en coordinación con el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) seguirá sopesando las opciones, y aseguró que antes que cualquier interés particular, está el interés de los ciudadanos.

“Hay qué saber qué es lo que quieren, cómo se sienten, qué buscan, yo particularmente como representante popular regreso mi distrito, escucho a la ciudadanía y en Coahuila la gente quiere oportunidades, quiere empleo, y son factores que habrán de tomarse en cuenta para decidir qué es lo que quiere el Partido Acción Nacional”.

Fuentes al interior del PAN han manifestado quela dirigencia nacional, ya determinó que este año el PAN no irá en alianza, al menos con el PRI, aunque oficialmente no se ha confirmado.