Alianza ARDEC-CTM reporta 6 mil afiliados en Coahuila

Durante su primera Asamblea Ordinaria Estatal, la organización informó que cuenta con alrededor de 6 mil militantes activos, presencia en distintas regiones

La alianza entre Acción Revolucionaria de Coahuila y la CTM reportó una estructura cercana a 6 mil integrantes activos y anunció que buscará ampliar su presencia en las distintas regiones del estado mediante una agenda enfocada en atención social, regularización de colonias, transporte y servicios para trabajadores y sus familias.

El balance fue presentado durante la primera Asamblea Ordinaria Estatal de ARDEC-CTM, a la que acudieron alrededor de 120 delegados de diferentes municipios y en la que Antonio Trejo Rodríguez tomó protesta como dirigente estatal de la organización.

Trejo explicó que entre los asuntos que actualmente atienden se encuentra la regularización de una colonia en el sector Los Mezquites que involucra a aproximadamente 700 familias, además de una agrupación del transporte que concentra 236 vehículos afiliados.

“Cada uno trae una problemática distinta. Hay casos de regularizaciones de colonias, compañeros del gremio del transporte y diferentes demandas sociales que hemos empezado a encabezar”, señaló.

La organización tiene actualmente mayor actividad en la Región Sureste, particularmente en Ramos Arizpe, pero reportó comités y representación en Piedras Negras, Monclova, Múzquiz y Sabinas, además de planes para fortalecer su presencia en Saltillo y avanzar hacia La Laguna.

Trejo indicó que uno de los acuerdos de la asamblea será establecer una ruta de crecimiento en municipios y regiones consideradas prioritarias, además de fijar el 10 de septiembre de cada año como fecha para evaluar resultados y definir las acciones sociales del siguiente periodo.

La alianza pretende ampliar también los servicios que tradicionalmente ofrece la CTM para llevarlos fuera del ámbito estrictamente sindical y acercarlos a las colonias donde viven los trabajadores.

Entre las prioridades se encuentran apoyos sociales a bajo costo, orientación para regularización de propiedades, servicios comunitarios y acompañamiento en problemáticas que afectan directamente a las familias de los agremiados.

Durante la asamblea se destacó que la nueva etapa de la CTM busca ampliar su presencia social y no limitar su actividad únicamente a las relaciones laborales dentro de las empresas.

Trejo Rodríguez señaló que, por ahora, la organización concentrará su trabajo en consolidar esta estructura social y dejó para etapas posteriores cualquier definición relacionada con procesos electorales.

“Lo que queremos hacer es trabajar, fortalecer, crecer y darnos a conocer como una organización responsable”, expresó.

La primera asamblea permitió así formalizar la dirigencia estatal de Antonio Trejo y establecer una agenda que buscará convertir la alianza ARDEC-CTM en una estructura con presencia no sólo en centros laborales, sino también en colonias y comunidades de Coahuila.