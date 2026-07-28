Algodoneros donan alimento a perros de 'Control Canino'

Asimismo, destacó que este tipo de acciones fortalecen la cultura de la solidaridad y fomentan la tenencia responsable de mascotas

En el marco del Día Mundial del Perro Callejero, las mascotas oficiales de Algodoneros Unión Laguna visitaron este lunes las instalaciones de Control Canino de Torreón para entregar alimento destinado a los perros que permanecen bajo resguardo en espera de ser adoptados.

La encargada de la dependencia, Elizabeth Torres Ugarte, informó que la actividad se realizó en coordinación con la campaña Corazón de Algodón, mediante la cual la afición respondió al llamado para donar croquetas y apoyar a los animales bajo cuidado del municipio.

Promueven la adopción responsable en Torreón

Durante la jornada, las mascotas del club convivieron con algunos de los perros resguardados y se sumaron al mensaje de promover el cuidado, la protección y la adopción responsable de animales de compañía.

Torres Ugarte agradeció a Algodoneros Unión Laguna y a los aficionados por contribuir con esta causa, al señalar que cada kilogramo de alimento representa un apoyo importante para el bienestar de los perros mientras encuentran un hogar. Asimismo, destacó que este tipo de acciones fortalecen la cultura de la solidaridad y fomentan la tenencia responsable de mascotas.