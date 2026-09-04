Alertan sobre vehículos 'regularizados' tras cierre de programa

Ernesto Prado recomendó a los compradores verificar la situación jurídica y documental del automóvil antes de entregar cualquier cantidad de dinero

El coordinador Fiscal General de Coahuila, Ernesto Prado, advirtió a la ciudadanía sobre posibles fraudes en la venta de vehículos de procedencia extranjera que son anunciados en redes sociales como “regularizados”, al señalar que desde el pasado 31 de diciembre concluyó el programa de regularización y actualmente no existe ningún esquema abierto para incorporar nuevas unidades.

Explicó que las autoridades fiscales únicamente atendieron los casos de personas que habían iniciado su trámite ante el Registro Público Vehicular (REPUVE) antes del 31 de diciembre del año pasado, por lo que quienes no realizaron el procedimiento dentro del plazo establecido ya no pueden acceder a este beneficio.

Prado llamó a los ciudadanos a extremar precauciones al momento de adquirir un vehículo conocido como “chocolate”, debido a que en redes sociales continúan apareciendo publicaciones en las que se ofrecen unidades supuestamente regularizadas, situación que puede derivar en fraudes.

Recomendó a los compradores verificar personalmente la situación jurídica y documental del automóvil antes de entregar cualquier cantidad de dinero, y no confiar únicamente en las placas o documentos que les sean mostrados por los vendedores.

El funcionario aclaró que la legalización de vehículos de procedencia extranjera todavía es posible, pero mediante un proceso de importación ante la Federación, el cual es diferente al esquema de regularización establecido mediante decreto presidencial y representa un costo considerablemente mayor.

Detalló que, para realizar una importación, el propietario debe acudir a una aduana y contratar los servicios de un agente aduanal, además de cubrir los impuestos correspondientes, cuyo monto depende del modelo y las características de cada unidad.

Recordó que el anterior programa de regularización contemplaba un pago de 2 mil 500 pesos a la Federación, mientras que la importación se encuentra sujeta a otras reglas, requisitos y costos.

Por ello, insistió en que los ciudadanos deben verificar directamente la documentación y situación legal de cualquier vehículo antes de concretar una compra, ante el riesgo de ser víctimas de personas que ofrecen supuestas regularizaciones que ya no pueden realizarse.