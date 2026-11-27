Saltillo suspendió 22 obras y enfrenta 10 amparos por construcciones irregulares; advierten riesgos para compradores de predios en Lomas Verdes

Las acciones para contener el crecimiento irregular de asentamientos en la Sierra de Zapalinamé han derivado en la suspensión de 22 obras y la presentación de 10 amparos contra las intervenciones municipales, ninguno de los cuales ha prosperado hasta el momento.

Nayeli Castro Gutiérrez, directora de Desarrollo Urbano de Saltillo, confirmó que algunas de las zonas intervenidas por la dependencia se encuentran actualmente sujetas a procedimientos jurídicos, luego de las medidas administrativas aplicadas por la autoridad municipal.

Las 22 suspensiones se realizaron mediante cédulas de notificación y la colocación de sellos para detener los trabajos de construcción.

Sin embargo, una de las principales preocupaciones se concentra en el sector de Lomas Verdes, donde continúa la comercialización de terrenos que carecen de permisos y licencias de fraccionamiento.

La situación representa un riesgo para el patrimonio de los compradores, debido a que se les estaría ofreciendo la posibilidad de obtener posteriormente una licencia de fraccionamiento, bajo el argumento de que dicha autorización se encuentra en trámite.

La información recabada indica que no existe una licencia de fraccionamiento para los terrenos comercializados dentro de la zona protegida de Lomas Verdes y que, pese a esta situación, hay personas que continúan realizando pagos por los predios adquiridos.

Castro Gutiérrez explicó que, aunque la protección ambiental de la Sierra de Zapalinamé no corresponde directamente a las atribuciones de Desarrollo Urbano, la dependencia sí tiene facultades para intervenir en materia de licencias de construcción.

“Nosotros estamos haciendo lo de nuestra competencia, que son las licencias de construcción. A lo mejor somos un instrumento para poder contribuir al tema de la zona protegida”, señaló.

La problemática también forma parte de los trabajos de actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Saltillo, cuyo documento vigente data de 2020.

Actualmente, la dependencia realiza un diagnóstico para determinar cuáles de los objetivos establecidos hace seis años se concretaron y qué modificaciones deberán incorporarse al nuevo instrumento de planeación urbana.

Dentro de este proceso se analiza la situación de la Sierra de Zapalinamé y las disposiciones establecidas en su decreto de protección.

Mientras avanzan los procedimientos jurídicos y la actualización de la normativa municipal, la comercialización de terrenos sin autorización de fraccionamiento mantiene latente el riesgo de que más personas comprometan sus recursos económicos en predios donde no tienen garantizada la posibilidad legal de construir una vivienda.