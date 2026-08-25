Alertan por riesgos tras rescate en alcantarilla en Saltillo

El afectado fue valorado por la Cruz Roja y entregado a su familia, mientras cuerpos de auxilio advierten sobre el peligro.

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El rescate de un joven de 18 años que fue encontrado dentro de una alcantarilla en el cruce de Miguel Ramos Arizpe y Xicoténcatl, en el Centro de Saltillo, puso nuevamente sobre la mesa el riesgo de introducirse a este tipo de espacios.

Elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar tras recibir el reporte y lograron sacar al muchacho, quien posteriormente fue valorado por paramédicos de Cruz Roja.

Aunque el joven únicamente presentó algunos raspones en los brazos y en el hombro izquierdo y no sufrió lesiones de gravedad, autoridades exhortaron a la población a evitar ingresar a alcantarillas, registros o cualquier espacio subterráneo, debido a que pueden representar un peligro para la integridad física.

En estos sitios pueden existir desniveles, acumulación de agua, falta de oxígeno, residuos u otras condiciones que dificultan una salida por cuenta propia y pueden convertir una situación aparentemente sencilla en una emergencia.

El caso ocurrido en el Centro de Saltillo sirve como referencia para pedir a la ciudadanía que no se exponga innecesariamente y que, ante cualquier situación de riesgo dentro de una alcantarilla o registro, se solicite la intervención de los cuerpos de emergencia.

Tras ser rescatado, el joven fue llevado a su domicilio y entregado a su madre, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.