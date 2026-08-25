Alertan por riesgos tras rescate en alcantarilla en Saltillo

El rescate de un joven de 18 años que fue encontrado dentro de una alcantarilla en el cruce de Miguel Ramos Arizpe y Xicoténcatl, en el Centro de Saltillo, puso nuevamente sobre la mesa el riesgo de introducirse a este tipo de espacios.
Elementos de la Policía Preventiva acudieron al lugar tras recibir el reporte y lograron sacar al muchacho, quien posteriormente fue valorado por paramédicos de Cruz Roja.
Aunque el joven únicamente presentó algunos raspones en los brazos y en el hombro izquierdo y no sufrió lesiones de gravedad, autoridades exhortaron a la población a evitar ingresar a alcantarillas, registros o cualquier espacio subterráneo, debido a que pueden representar un peligro para la integridad física.
En estos sitios pueden existir desniveles, acumulación de agua, falta de oxígeno, residuos u otras condiciones que dificultan una salida por cuenta propia y pueden convertir una situación aparentemente sencilla en una emergencia.
El caso ocurrido en el Centro de Saltillo sirve como referencia para pedir a la ciudadanía que no se exponga innecesariamente y que, ante cualquier situación de riesgo dentro de una alcantarilla o registro, se solicite la intervención de los cuerpos de emergencia.
Tras ser rescatado, el joven fue llevado a su domicilio y entregado a su madre, sin que fuera necesario trasladarlo a un hospital.