Alertan por riesgos de viviendas abandonadas en Coahuila

Ruiz Guerra advirtió que estos inmuebles representan un riesgo en materia de protección civil debido al deterioro de sus estructuras

El diputado Guillermo Ruiz Guerra presentó un punto de acuerdo ante la Diputación Permanente para exhortar a los 38 ayuntamientos de Coahuila a reforzar las acciones de identificación, atención y seguimiento de inmuebles abandonados que representen un riesgo para la población, con el objetivo de proteger la salud pública, fortalecer la seguridad, prevenir accidentes y mejorar el entorno urbano.

Advierten riesgos en propiedades abandonadas

El legislador señaló que, de acuerdo con estimaciones del Infonavit, en México existen cerca de un millón de viviendas de interés social abandonadas o vandalizadas, situación que también se refleja en diversos municipios mediante reportes ciudadanos sobre predios en desuso y construcciones deterioradas que generan acumulación de basura, afectan la imagen urbana e incrementan la percepción de inseguridad.

Ruiz Guerra advirtió que estos inmuebles representan un riesgo en materia de protección civil debido al deterioro de sus estructuras, como muros debilitados, bardas con riesgo de colapso y techumbres inestables, especialmente durante la temporada de lluvias o ante fenómenos meteorológicos. Además, indicó que también pueden convertirse en focos de fauna nociva, humedad, hongos y agua estancada, afectando principalmente a menores de edad, adultos mayores y personas en condición de vulnerabilidad.

Piden reforzar inspecciones y vigilancia

En materia de seguridad, el diputado señaló que estas propiedades pueden ser utilizadas para el consumo de sustancias ilícitas, actos de vandalismo, robos o como refugio temporal para personas que buscan ocultarse de las autoridades. Por ello, consideró indispensable que los gobiernos municipales fortalezcan las labores de inspección, vigilancia y seguimiento, aplicando las medidas administrativas que correspondan para recuperar espacios urbanos más seguros, limpios y ordenados.