Alertan por publicaciones de viajes en redes sociales

Autoridades de Saltillo pidieron evitar compartir que una vivienda está sola durante vacaciones, para prevenir robos a casa habitación

Con el inicio del periodo vacacional, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Miguel Ángel Garza Félix, llamó a la población a reforzar las medidas de prevención y, sobre todo, a evitar compartir en redes sociales publicaciones que revelen que sus hogares permanecen desocupados.

El funcionario advirtió que mensajes donde se presume estar de viaje pueden convertirse en una oportunidad para quienes buscan cometer robos.

Garza Félix señaló que frases acompañadas de fotografías desde playas o destinos turísticos, en las que se informa que toda la familia se encuentra fuera de la ciudad, pueden ser interpretadas por los delincuentes como una confirmación de que la vivienda está sola.

Por ello, recomendó esperar a regresar del viaje para compartir imágenes y experiencias, reduciendo así el riesgo de ser víctima de un robo a casa habitación.

Exhortan a prevenir robos durante las vacaciones en Saltillo

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a revisar que puertas, ventanas y cerraduras se encuentren en buen estado antes de salir, además de verificar las condiciones mecánicas de sus vehículos para evitar contratiempos en carretera.

Agregó que la Policía Municipal de Saltillo mantendrá operativos y recorridos de vigilancia en las distintas colonias de la ciudad, aunque destacó que la participación de la ciudadanía es fundamental para fortalecer la seguridad y prevenir robos a casa habitación durante esta temporada.