Alertan por presuntos 'montachoques' armados en Saltillo

Los ciudadanos que vivieron estas situaciones hicieron un llamado a extremar precauciones, evitar detenerse ante este tipo de incidentes y reportar de inmediato

Automovilistas en Saltillo alertaron sobre la presencia de presuntos “montachoques” que operarían en distintos puntos de la ciudad, incluso con el uso de armas de fuego para intimidar a sus víctimas.

De acuerdo con una denuncia ciudadana, un conductor relató que fue interceptado por un vehículo de modelo reciente a la altura del Bulevar Jesús Valdés Sánchez y el Periférico Luis Echeverría, donde los ocupantes le cerraron el paso y le exigieron detenerse bajo el argumento de un supuesto choque.

Persecución y amenazas con arma

El afectado indicó que, al no detenerse, fue perseguido por varios minutos hasta el Bulevar Venustiano Carranza y Luis Donaldo Colosio, donde uno de los sujetos descendió del vehículo y le mostró un arma, exigiéndole el pago por daños que el conductor asegura no haber causado.

Intervención del 911 evita pago

El automovilista señaló que al comunicarse al número de emergencias 911 y negarse a entregar dinero, los individuos se retiraron del lugar sin concretar la extorsión.

Segundo caso con pago de 6,000 pesos

En un segundo caso, otra persona refirió haber sido obligada a detenerse bajo circunstancias similares y, tras ser amenazada, entregó aproximadamente 6,000 pesos a los agresores.

Recomendaciones ante intentos de extorsión

Ante estos hechos, los ciudadanos que vivieron estas situaciones hicieron un llamado a extremar precauciones, evitar detenerse ante este tipo de incidentes y reportar de inmediato a las autoridades o a sus aseguradoras.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre estos reportes; sin embargo, se recomienda a la población mantenerse alerta y denunciar cualquier intento de extorsión.