Alertan por presunta presencia de ratas y garrapatas en escuela

Ante esta situación, padres y directivos sostuvieron este martes una reunión para revisar los señalamientos y conocer las condiciones del plantel

Padres de familia de la escuela 5 de Mayo, ubicada en la colonia Asturias de Saltillo, expresaron su preocupación ante la presunta presencia de ratas y garrapatas al interior del plantel.

De acuerdo con los testimonios compartidos por algunas madres, sus hijos les han referido haber observado estos animales, por lo que consideran que existe un posible riesgo para la comunidad escolar.

Ante esta situación, padres y directivos sostuvieron este martes una reunión para revisar los señalamientos y conocer las condiciones del plantel.

Las familias solicitaron que se atienda el reporte y se realicen las acciones necesarias para descartar cualquier riesgo sanitario, principalmente por las enfermedades que pueden estar relacionadas con la presencia de garrapatas.

Durante la visita de este reportero al lugar no fue posible obtener mayor información de manera oficial, por lo que hasta el momento únicamente existen versiones extraoficiales sobre la magnitud del problema.

De acuerdo con lo trascendido, el director del plantel habría señalado que, tras conocer los reportes, la situación no sería tan grave como se había mencionado; sin embargo, será necesario contar con una revisión y postura oficial para determinar las condiciones reales de la escuela.