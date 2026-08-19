Alertan por poco uso de sillas infantiles tras muerte de bebé

Protección Civil de Ramos Arizpe, advirtió que todavía falta cultura sobre el uso correcto de sillas infantiles y cinturones de seguridad

La muerte de un bebé de apenas un mes en un accidente ocurrido en Saltillo volvió a poner sobre la mesa la importancia de utilizar sillas especiales de seguridad para bebés y menores de edad, una práctica que todavía no está plenamente arraigada entre los automovilistas, advirtió Francisco Sánchez, director de Protección Civil de Ramos Arizpe.

El pequeño Dylan Santiago perdió la vida luego de resultar gravemente lesionado en un choque registrado la noche del domingo en el cruce del bulevar Francisco Coss y la calle Candela, en la Zona Centro de Saltillo.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el bebé viajaba en brazos de su madre y, tras el impacto entre dos vehículos, salió proyectado y golpeó su cabeza contra el parabrisas. Posteriormente, falleció a consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

Ante este tipo de hechos, Sánchez insistió en que los bebés no deben viajar cargados en brazos ni en el asiento delantero, sino asegurados en sistemas de retención infantil adecuados a su edad y tamaño.

“Por ningún motivo traerlos cargados en el regazo. Para eso fueron diseñadas las sillitas especiales”, señaló.

El director de Protección Civil explicó que estos asientos deben instalarse correctamente en la parte trasera del vehículo y quedar firmemente sujetos para evitar desplazamientos durante un impacto.

En el caso de bebés pequeños, indicó que las sillas deben colocarse orientadas hacia la parte trasera del automóvil, una configuración diseñada para ofrecer mayor protección ante una colisión.

“Todo está diseñado para dar protección al bebé. La recomendación es que no dejen de utilizar esas sillas cuando trasladen a un menor”, expresó.

Sánchez recordó que dentro de un automóvil los ocupantes se desplazan a la misma velocidad que el vehículo, por lo que una frenada repentina o un choque puede provocar que una persona que no esté correctamente sujetada sea proyectada con gran fuerza.

Por ello, además de utilizar sistemas de retención infantil, recomendó que quienes transporten bebés reduzcan la velocidad, aumenten la distancia respecto al vehículo que circula adelante y mantengan un manejo defensivo.