Alertan por lluvias y tormentas eléctricas en Ramos Arizpe

La ciudadanía puede solicitar apoyo a través del 911 o comunicarse directamente con Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al 844 488 6981

Ante el pronóstico de lluvias y posibles tormentas eléctricas para los próximos días, Protección Civil de Ramos Arizpe advirtió sobre los riesgos de cruzar arroyos, vados y zonas inundadas, debido a que las precipitaciones pueden modificar rápidamente las condiciones de estos puntos y poner en peligro a peatones y automovilistas.

Francisco Javier Sánchez, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó a la población mantenerse alejada de los cauces y sectores bajos durante y después de las lluvias, además de evitar intentar cruzarlos, incluso cuando se utilice un vehículo.

Emiten recomendaciones para conducir bajo la lluvia

Para quienes deban trasladarse durante las precipitaciones, pidió reducir la velocidad, aumentar la distancia entre automóviles y encender las luces para mejorar la visibilidad.

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, exhortó a permanecer en lugares seguros y evitar refugiarse debajo de árboles o cerca de postes y estructuras metálicas, así como mantenerse fuera de espacios abiertos mientras persista la actividad eléctrica.

Otra de las recomendaciones es revisar las viviendas y asegurar láminas, lonas, macetas y muebles de exterior que puedan desplazarse o desprenderse por las ráfagas de viento.

Autoridades mantendrán vigilancia del pronóstico

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que las dependencias municipales permanecerán pendientes de las condiciones meteorológicas para responder ante posibles contingencias.

“Pedimos a las familias estar pendientes de la información oficial, evitar cualquier situación de riesgo y atender las indicaciones de Protección Civil”, expresó.

La Dirección de Protección Civil y Bomberos mantendrá el monitoreo del pronóstico durante los próximos días y reiteró que cualquier situación de emergencia debe reportarse de inmediato.

La ciudadanía puede solicitar apoyo a través del 911 o comunicarse directamente con Protección Civil y Bomberos de Ramos Arizpe al 844 488 6981.