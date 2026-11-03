Alertan por garrapatas y perros sin hogar en cementerio

Visitantes del panteón San Ignacio solicitaron la fumigación del sitio y la intervención de Mi Mascota para la atención de perros.

Familias que acudieron al panteón San Ignacio durante la conmemoración del Día de Muertos reportaron la presencia de garrapatas en algunas tumbas y solicitaron la intervención de las autoridades sanitarias para prevenir riesgos a la salud.

Los visitantes señalaron que una gran cantidad de perros sin hogar ingresa al cementerio y deambula entre las sepulturas, situación que consideran relacionada con la presencia de estos parásitos.

Riesgo sanitario y peticiones de fumigación

Ante esta problemática, pidieron realizar una inspección sanitaria y fumigar las áreas afectadas, debido al riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas, como la rickettsiosis.

También solicitaron la intervención del centro Mi Mascota, en Ramos Arizpe, para atender, resguardar y buscar alternativas de refugio para los animales que permanecen en el camposanto.

Coordinación entre autoridades y resguardo de espacios

Las familias esperan que las autoridades municipales y de salud coordinen acciones para mejorar las condiciones sanitarias del panteón y garantizar espacios seguros para quienes visitan las tumbas de sus seres queridos.