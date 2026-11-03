Alertan por garrapatas y perros sin hogar en cementerio

Familias que acudieron al panteón San Ignacio durante la conmemoración del Día de Muertos reportaron la presencia de garrapatas en algunas tumbas y solicitaron la intervención de las autoridades sanitarias para prevenir riesgos a la salud.
Los visitantes señalaron que una gran cantidad de perros sin hogar ingresa al cementerio y deambula entre las sepulturas, situación que consideran relacionada con la presencia de estos parásitos.
Riesgo sanitario y peticiones de fumigación
Ante esta problemática, pidieron realizar una inspección sanitaria y fumigar las áreas afectadas, debido al riesgo de enfermedades transmitidas por garrapatas, como la rickettsiosis.
También solicitaron la intervención del centro Mi Mascota, en Ramos Arizpe, para atender, resguardar y buscar alternativas de refugio para los animales que permanecen en el camposanto.
Coordinación entre autoridades y resguardo de espacios
Las familias esperan que las autoridades municipales y de salud coordinen acciones para mejorar las condiciones sanitarias del panteón y garantizar espacios seguros para quienes visitan las tumbas de sus seres queridos.