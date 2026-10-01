Alertan por garrapatas y activan cerco sanitario en primaria

Autoridades sanitarias inspeccionaron una escuela y calles de Loma Linda tras hallar garrapatas; una alumna permanece estable y bajo vigilancia

La Secretaría de Salud implementó un cerco sanitario en la primaria Miguel Ángel Talamas Dieck y las calles aledañas a la colonia Loma Linda, luego del reporte de garrapatas dentro del plantel y del hallazgo de uno de estos vectores relacionado con una alumna.

Raymundo Zamarripa, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 8, informó que personal de Epidemiología, Salud Pública y Enfermedades Transmitidas por Vector realizó una búsqueda intencionada tanto de garrapatas como de personas con posibles síntomas.

“Trabajamos toda la colonia, no nada más el plantel escolar”, explicó el funcionario.

Respecto a la estudiante que motivó parte de la intervención, señaló que permanece estable y sin síntomas.

Durante su valoración hospitalaria no se localizó un sitio de picadura y, de acuerdo con la información disponible, la garrapata habría sido encontrada entre sus prendas en el domicilio.

La menor permanece bajo monitoreo cada 24 horas y cuenta con acceso abierto al Hospital Materno Infantil en caso de presentar algún síntoma que requiera valoración inmediata.

Zamarripa señaló que uno de los factores que favorecen la presencia de garrapatas en escuelas es el ingreso de perros en condición de calle, por lo que recomendó evitar que permanezcan dentro de los planteles y solicitar la intervención de Control Canino para su resguardo, esterilización y eventual adopción.

También aclaró que la fumigación por sí sola no resuelve el problema.

Antes deben retirarse los animales que transportan las garrapatas, limpiarse exhaustivamente patios, aulas y perímetros, y posteriormente aplicar los productos utilizados para el control del vector.

Advirtió que fumigar repetidamente tampoco es recomendable, debido a que puede disminuir la efectividad de aplicaciones anteriores y favorecer resistencia de las garrapatas a determinados productos.