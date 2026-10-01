Alertan por falta de fondos para responder a desastres naturales

La presidenta del Congreso de Coahuila pidió recuperar fondos federales para atender emergencias por lluvias y desastres naturales.

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Ante las emergencias que han provocado las lluvias en distintos estados del país, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso de Coahuila, Luz Elena Morales Núñez, lamentó que actualmente no existan recursos federales específicos como los que anteriormente se destinaban a través del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para atender este tipo de contingencias.

La legisladora señaló que desde el Congreso de Coahuila se ha insistido en la necesidad de que regresen estos fondos, al considerar que los estados requieren contar con recursos disponibles para responder de manera inmediata ante inundaciones, daños en infraestructura y otras afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales. Recordó que el Fonden fue eliminado durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

Morales Núñez explicó que, ante la falta de una bolsa federal destinada específicamente a estas emergencias, los gobiernos estatales tienen que recurrir a recursos propios para atender los daños, lo que implica destinar presupuesto que originalmente estaba contemplado para otros rubros y programas.

La presidenta del Congreso estatal consideró necesario que se retome un esquema de apoyo federal que permita a las entidades enfrentar este tipo de situaciones sin comprometer recursos destinados a otras necesidades de la población.