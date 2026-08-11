Alertan por falso Servidor de la Nación en Saltillo

Ante la detección del presunto suplantador en Saltillo, Bienestar pidió a la población no entregar dinero ni proporcionar acceso al domicilio

Una persona que se hace pasar por Servidor de la Nación para ingresar a viviendas y presuntamente cometer robos en Saltillo encendió las alertas de la Secretaría de Bienestar, que pidió a los beneficiarios verificar las credenciales del personal antes de permitirle el acceso a sus domicilios.

Américo Villarreal Santiago, delegado de los Programas para el Bienestar en Coahuila, informó que el caso ya fue reportado a las oficinas centrales de la dependencia federal, luego de que tuvieron conocimiento de la suplantación.

Aunque hasta el momento no existe una cifra oficial de personas afectadas, Villarreal llamó a quienes hayan sido víctimas a presentar una denuncia ante la Fiscalía General del Estado o, en su caso, ante las autoridades federales, ya que corresponde a las corporaciones de seguridad y procuración de justicia identificar al responsable.

“Que no caigan en estafas y en falsos Servidores de la Nación. De ser así, que por favor pongan las denuncias correspondientes”, expresó.

Así puede identificarse a un Servidor de la Nación

Para distinguir al personal autorizado, explicó que los trabajadores adscritos a la delegación portan uniforme y una credencial vigente del Gobierno Federal, cuya información se encuentra respaldada en las bases de datos institucionales.

Villarreal advirtió además que ningún trabajador está autorizado para cobrar cuotas, solicitar comisiones o intervenir como gestor para que una persona pueda recibir su pensión o retirar dinero.

Los recursos de los programas sociales son depositados directamente en las tarjetas de los beneficiarios y pueden utilizarse como cualquier tarjeta de débito.

Visitas oficiales requieren consentimiento del beneficiario

Sobre las visitas casa por casa, aclaró que existen actividades oficiales que sí requieren acudir a los domicilios, pero no todas justifican el ingreso a la vivienda.

El caso más claro es Salud Casa por Casa, programa en el que personal autorizado realiza consultas y revisiones a adultos mayores y personas con discapacidad. Para entrar al inmueble y efectuar mediciones como presión arterial o glucosa, se requiere previamente el consentimiento del beneficiario.

En contraste, los trabajadores encargados de informar sobre otros programas o facilitar incorporaciones no necesitan entrar a las viviendas para realizar trámites, gestionar pagos o ayudar a cobrar pensiones.

Bienestar pide denunciar cualquier conducta irregular

Ante la detección del presunto suplantador en Saltillo, Bienestar pidió a la población no entregar dinero ni proporcionar acceso al domicilio ante cualquier duda sobre la identidad de quien se presente como trabajador federal, solicitar su credencial y denunciar cualquier conducta irregular.

La dependencia difundirá además información preventiva sobre el caso, mientras que la identificación y eventual detención del presunto responsable dependerá de las investigaciones que realicen las autoridades competentes.