Alertan por amenazas y agresiones contra maestros en Coahuila

El objetivo, indicó, será establecer mecanismos que permitan proteger a los estudiantes, pero también garantizar que maestros no sean objeto de acusaciones

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Al menos 500 docentes de Coahuila habrían enfrentado denuncias que consideran falsas, luego de que llamados de atención o medidas disciplinarias hacia estudiantes derivaran en conflictos con padres de familia, señaló Rodolfo Silva Rosales, presidente de la Asociación Nacional de Colegios Particulares.

Advirtió que algunos casos han escalado hasta amenazas y agresiones contra maestros y directivos, una situación que, dijo, refleja un cambio preocupante en la relación entre las familias y el personal educativo.

Señala difusión de acusaciones contra docentes en redes sociales

Silva Rosales señaló que las redes sociales también han contribuido a la difusión de acusaciones contra docentes, incluso cuando no existen elementos suficientes para sustentarlas.

Recordó que recientemente alumnos de la Secundaria Número 2 de Saltillo participaron en un reto viral que buscaba desacreditar a maestros mediante publicaciones y señalamientos, situación que pudo ser contenida antes de que alcanzara mayores consecuencias.

Nueva Ley de Educación busca proteger a estudiantes y docentes

Ante este panorama, explicó que las denuncias han llevado a algunos trabajadores de la educación a enfrentar procesos legales e incluso perder sus empleos, por lo que en Coahuila se trabaja en una nueva Ley de Educación que será presentada próximamente.

El objetivo, indicó, será establecer mecanismos que permitan proteger a los estudiantes, pero también garantizar que maestros y directivos no sean objeto de acusaciones infundadas o agresiones por cumplir con su responsabilidad disciplinaria.